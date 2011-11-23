طرح تلاوت نور در 25 هزار مسجد کشور در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین آل محمد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توزیع 30 هزار جلد قرآن کریم دیگر در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه بیش از 4 هزار کانون فرهنگی روستایی در کشورفعال است ، گفت: طبق رویکرد ستاد عالی، 60 درصد از کانون های در دست اقدام، در روستاها تاسیس خواهند شد و هدف از اجرای این طرح ، توسعه فرهنگی در روستاهای فاقد تشکیلات فرهنگی است.



معاون اداری و مالی ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تجهیز 25 درصد از مساجد کشور به کانون های فرهنگی و هنری تا پایان برنامه پنجم توسعه افزود: د رحال حاضر 5 هزار کتابخانه مساجد میزبان نمازگران است.

وی در خصوص رویکرد کانون های تخصصی گفت: در حال حاضر 439 کانون تخصصی وجود داشته و تا پایان سالجاری 252 کانون دیگر احداث خواهد شد.



آل محمد تصریح کرد: مهدویت و IT از موضوعات مختلف کانون های تخصصی بوده و امیدواریم با توسعه این کانون ها بتوانیم در راستای برون سپاری برخی از وظایف قدم برداریم.



معاون اداری و مالی ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور به فعالیت 500 خانه نور در کشور اشاره کرد و افزود: محور فعالیت این اماکن توسعه برنامه های قرآنی بوده و بیش از صد کانون نیز در مصلاهای کشور تشکیل شده است.



آل محمد با اشاره به ارائه آموزشهای تخصصی به مسولان کانونهای مساجد افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پنج دوره آموزشی برای این افراد برگزار شده که تا زمان حاضر چهار هزار نفر از مسولان کانونهای مساجد در اولین دوره آموزشی شرکت کرده اند.

آل محمد افزود: 5 دوره آموزشی دیگر نیز تا پایان سالجاری برگزار خواهد شد.