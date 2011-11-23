تشکیل 15هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی قم/ کشف 10 تانکر سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ریاضی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در اداره کل تعزیرات قم برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون 15هزار و 200 پرونده در تعزیرات حکومتی قم مختومه شده است که از این میزان پرونده 93 درصد به مرحله اجرا در آمده است.



وی ابراز داشت:‌ در این مدت جزای نقدی 15 هزار و 200 پرونده 46 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است که تا کنون پنج میلیارد ریال آن وصول شده است.



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: واحدهای تولیدی که از پرداخت جزای نقدی امتناع می کنند تعطیل می‌شوند و در صورت تکرار اموال واحد تولیدی به فروش می‌‌رسد و یا صاحب واحد تولیدی بازداشت می‌شود که به ازای هر روز 20 هزار تومان جزای نقدی محسوب می‌شود.



ریاضی افزود:‌ جزای نقدی، نصب پارچه‏، تعطیلی واحد متخلف، حبس، لغو پروانه واحد تولیدی، درج تخلف در پرونده، ضبط کالا به نفع دولت، معدوم کردن کالاهای غیر بهداشتی از جمله مجازات تعزیزات حکومتی در برخورد با مختلفان است.



کشف 10 تانکر سوخت در قم



وی ادامه داد: بیش از 10 تانکر حامل سوخت قاچاق به میزان دو هزار و 500 لیتر در استان قم کشف شد که این سوخت‌ها خارج از شبکه، عرضه و به فروش می‌رسید.



مدیرکل تعزیرات حکومتی قم اظهار داشت:‌ تعدادی از کارخانه‌های تولیدی آرد استان از عرضه و فروش سبوس به نانوایی‌های قم خودداری می‌کردند که یکی از این واحدها به جزای نقدی سه میلیارد ریال و الزام به عرضه محکوم شد و مابقی واحدها نیز الزام به عرضه شدند.



وی در خصوص برخورد تعزیرات حکومتی استان با واحدهای مختلف صنفی، غیر صنفی، دولتی و غیر دولتی اضافه کرد:‌ در صورت مشاهده گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و عرضه کالا خارج از شبکه با واحد مختلف برخورد خواهد شد.



برخورد با تخلفات بخش بهداشت و درمان



ریاضی در خصوص وظیفه تعزیرات در رابطه با بحث بهداشت و درمان ابراز داشت:‌ ایجاد موسسه‌های پزشکی غیرمجاز، خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات، بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در مراکز بهداشتی، گران فروشی و فروش اجباری داروخانه و فروش دارو بدون نسخه از جمله تخلفات بخش بهداشت و درمان است که در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در ادامه از‌ محکومیت قاچاقچی طلا در قم خبر داد و گفت: از این متخلف علاوه بر ضبط 11 کیلوگرم طلا، وی هفت میلیارد ریال نیز جریمه نقدی شد.



وی همچنین از رسیدگی به پرونده آزاد راه قم به کاشان به دلیل افزایش نرخ عوارض به مدت هشت روز اشاره کرد و گفت: در این پرونده علاوه بر بازگشت نرخ عوارض به قیمت اولیه، فرد مختلف به جزای نقدی 50 میلیون تومان محکوم شد.



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: تعطیلی واحد تولیدی رب گوجه فرنگی به جهت تولید غیر بهداشتی، تعطیلی کارخانه سوسیس و کالباس و محکومیت یک واحد کشتارگاه مرغ به مبلغ یک میلیارد ریال از جمله موارد برخورد تعزیرات حکومتی با مختلفان بوده است.