به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه‌بانی با تاکید بر اینکه ایده‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌های مردمی در حال بررسی است، گفت: طرح سپرده نفت مشابه طرح سپرده طلا در بانک صادرات، فروش صکوک ارزی و همچنین فروش گاز به مردم در ادامه اجرایی ‌شدن طرح فروش نفت در برنامه است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت، افزود: به‌این ترتیب که بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها می‌توانند گاز را پیش‌ خرید کنند و در چهار سال آینده گاز با تخفیف به آنها عرضه خواهد شد.همچنین فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی نیز درحال اجراست.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در هیچ دوره‌ای از تاریخ یکصد ساله صنعت نفت برنامه سرمایه‌گذاری 130 تا 140 میلیارد دلاری که بین 50 تا 60 میلیارد دلار آن مربوط به توسعه پارس‌ جنوبی باشد، وجود نداشته است، تصریح کرد: به‌ ویژه آنکه در سال‌های گذشته شرکت‌های خارجی حضور فعال در صنعت نفت ایران داشتند که این مشارکت در حال حاضر به حضور چینی‌ها در برخی پروژه‌ها محدود شده است.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت نفت در سال گذشته از محل سرمایه‌های مردمی بوده است، توضیح داد: در سال گذشته 18 میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت جذب شد که حدود 10 میلیارد دلار از منابع داخلی و حدود هشت میلیارد دلار جذب سرمایه مردمی از طریق اوراق مشارکت ارزی و ریالی بود.

به گفته قلعه‌ بانی این درحالی است که مجموع منابع جذب شده در سه سال پیش از آن به طور متوسط سالانه 9.3 میلیارد دلار بوده که از رشد حدود 90 درصدی برخوردار است؛ به‌ ویژه آنکه جذب سرمایه‌های مردمی در سال گذشته رشد سه برابری نسبت به متوسط سه سال گذشته داشته است.