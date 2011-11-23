فضاپیمای گمشده روسی هنوز زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه 8 نوامبر فضاپیمای Phobos-Grunt را به سمت مریخ پرتاب کرد تا پس از 20 سال بار دیگر به عرصه تحقیقات فضایی بازگردد اما این ماموریت لحظاتی پس از پرتاب دچار مشکل شد و در عوض اینکه به سمت "فوبوس"، قمر مریخ حرکت کند در مدار زمین باقی ماند.

پس از گم شدن این فضاپیما دیشهای رایویی روسها برای دریافت سیگنالی از طرف این کاوشگر امواج رادیویی را به سوی آن تاباندند تا بتوانند پاسخی از آن دریافت کنند، اما پس از اینکه موفق نشدند هیچ ردی از فوبوس- گرانت پیدا کنند از آژانس فضایی اروپا کمک خواستند و اسا نیز ایستگاههای رادیویی خود را در سراسر دنیا برای ردیابی این کاوشگر فعال کرد و سرانجام موفق شد اولین علائم حیاتی آن را دریافت کند.

براساس گزارش Spaceflight Now، اسا اعلام کرد که این فضاپیما در ساعت 20:25 به وقت گرینویچ (23:55 دقیقه به وقت ایران) شب گذشته به یکی از چهار تلاشی که ایستگاه رادیویی اسا در "پرث" استرالیا روز سه شنبه برای ردیابی "فوبوس- گرانت" انجام داد پاسخ گفته است.

ایستگاه پرث دارای یک دیش آنتن حدود 15 متری است. همزمان ایستگاههای اسا در گوایانای فرانسه و جزایر قناری نیز درحال گوش دادن به سیگنالهای رسیده از "فوبوس- گرانت" بودند.

"رنه پیشل"، رئیس اداره اسا در مسکو در این خصوص توضیح داد: "تلاش بعدی برای برقراری ارتباط از ایستگاه پرث برای امشب آماده خواهد شد."

این تماس اولین سیگنال دریافت شده از این کاوشگر از زمان پرتاب ماموریت بوده است.

اسا اعلام کرد: "تیمهای آژانس فضایی اروپا در یک همکاری نزدیک با مهندسان روس کار می کنند تا بتوانند بهترین روش را برای حفظ تماس با این کاوشگر پیدا کنند."

ثبت این علائم در شرایطی انجام شد که روز گذشته، معاون مدیر آژانس فضایی روسیه اعلام کرد که هیچ امکانی وجود ندارد که پایان ماموریت اعلام شود. این دستگاه تا زمانی که پنجره پرتاب بعدی به سوی مریخ در پایان ماه باز شود زنده خواهد ماند.

"فوبوس- گرانت" اولین تلاش مسکو برای بازگشت به اکتشافات بین سیاره ای است که پس از شکست ماموریت نوامبر سال 1996 انجام شده است. در ماموریت 1996، کاوشگر "مارس 96" در اقیانوس آرام سقوط کرد.