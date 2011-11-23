روایت نخستین دیدار دانشور و آل احمد در فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شماره 33 و 34 ماهنامه نقد و بررسی کتاب تهران با مدیر مسئولی هرمز همایون‌پور منتشر شد.

در این شماره ازاین فصلنامه ادبی یحیی تابش، داریوش آشوری و مهدی فیروزان در کنار سعید اسعدیان به ارائه مقالات خود با موضوع معنا و ریشه لغات در شاهنامه،نگاه حافظ به موسیقی شعر و نیز مجموعه کتاب‌های مرتبط با موضوع ایران شناسی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آمریکا پرداخته‌اند.

در بخش قول و غزل معاصران نیز این شماره از این فصل‌نامه دو شعر تازه از سیمین بهبهانی در کنار اشعاری از محمود کیانوش، ئی . ئی کامینگز و رابرت فراست به خوانندگان ارائه کرده است.

در بخش داستان نیز ترجمه سعید توکلی پارسان از داستان مزرعه مارک تواین در کنار داستان دایره‌های سرگردان سهیلا عابدینی منتشر شده است.

ناصر نیر محمدی، محمد مهریار و عزت الله سحابی نیز از دیگر اسامی هستند که در بخش نام بعضی نفرات از آنها با نگارش یادداشت‌هایی تجلیل به عمل آمده است.

نگاهی به کتاب‌های«سعدی شاعر عشق و زندگی» نوشته محمد علی همایون کاتوزیان به قلم سید عبدالله انوار، نگاهی به «زندگی و آثار گوته» نوشته پرویز پرویزفر به قلم رضا نجفی، «نبرد سمیرم» نوشته کاوه بیات؛ «سفرنامه مهندس عبدالله» به کوشش سیروس آرین‌پور و ایراندخت نوشته بهنام ناصح نیز از دیگر مطالب عنوان شده در بخش معرفی کتب فارسی در این مجموعه است.

بخش خاطرات فرهنگی این فصلنامه نیز در مطالبی به خاطرات دیمیتری شوستاکوویچ به قلم آیزا برلین پرداخته است و در کنار آن روایتی از اولین دیدار سیمین دانشور و جلال آل احمد را به قلم ویکتوریا دانشور منتشر کرده است.

شماره 33 و34 فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران با قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.