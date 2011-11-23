46 داروخانه طرف قرارداد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید طاهر افزود: تعداد 46 داروخانه، هشت درمانگاه و 36 موسسه و پاراکلینیک با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز طرف قرارداد هستند و به محرومان و نیازمندان خدمات درمانی ارائه می دهند.

رئیس اداره درمان و بهداشت کمیته امداد استان البرز ادامه داد: در شش ماهه اول سال رقمی معادل 11 میلیارد ریال در این خصوص برای محرومان هزینه شده است.

وی در خصوص کارت هوشمند نیز بیان کرد: در حال حاضر اکثر بیمارن تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز دارای کارت هوشمند هستند.

این مسئول اضافه کرد: تمامی بیماران ام اس، هموفیلی، دیالیزی، تالاسمی و پیوند کلیه در گروه بیماران خاص قرار دارند و دارای کارت هوشمند هستند.

رئیس اداره درمان و بهداشت کمیته امداد استان البرز یادآور شد: کارت هوشمند بیماران خاص در سال دو نوبت شارژ می شود.

طاهر افزود: کمیته امداد، کمک به تامین نیازهای درمانی افراد تحت پوشش را به عنوان یک امر بسیار مهم دنبال می کند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و ادامه دارد.