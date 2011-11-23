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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

طاهر خبر داد:

46 داروخانه طرف قرارداد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز هستند

46 داروخانه طرف قرارداد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز هستند

کرج - خبرگزاری مهر: اداره درمان و بهداشت کمیته امداد استان البرز گفت: 46 داروخانه طرف قرارداد این نهاد هستند و به بیماران تحت پوشش خدمات ارائه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید طاهر افزود: تعداد 46 داروخانه، هشت درمانگاه و 36 موسسه و پاراکلینیک با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز طرف قرارداد هستند و به محرومان و نیازمندان خدمات درمانی ارائه می دهند.

رئیس اداره درمان و بهداشت کمیته امداد استان البرز ادامه داد: در شش ماهه اول سال رقمی معادل 11 میلیارد ریال در این خصوص برای محرومان هزینه شده است.
 
وی در خصوص کارت هوشمند نیز بیان کرد: در حال حاضر اکثر بیمارن تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز دارای کارت هوشمند هستند.
 
این مسئول اضافه کرد: تمامی بیماران ام اس، هموفیلی، دیالیزی، تالاسمی و پیوند کلیه در گروه بیماران خاص قرار دارند و دارای کارت هوشمند هستند.
 
رئیس اداره درمان و بهداشت کمیته امداد استان البرز یادآور شد: کارت هوشمند بیماران خاص در سال دو نوبت شارژ می شود.
 
طاهر افزود: کمیته امداد، کمک به تامین نیازهای درمانی افراد تحت پوشش را به عنوان یک امر بسیار مهم دنبال می کند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و ادامه دارد.
کد مطلب 1467693

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