آغاز معاملات آتی سکه تیرماه 91 با ثبت رکوردهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات روز گذشته قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی برای تحویل در تیر 91 رقم 7 میلیون و 994 هزار ریال تعیین شد. همچنین بهای سکه بهار آزادی تحویل اردیبهشت 91 با 1.56 درصد افزایش نسبت به روز قبل 7 میلیون و 580 هزار ریال تعیین شد.

قراردادهای آتی سکه طلای اسفند 90 نیز با 1.51درصد افزایش مواجه شد و رقم 7 میلیون و 70 هزار ریال برای آن به ثبت رسید. در عین حال معاملات قراردادهای آتی سکه برای تحویل در دی ماه سال جاری نیز از کورس رقابت عقب نماند و افزایشی 1.76 درصدی را تجربه کرد تا قیمت آن به 6 میلیون و 574 هزار ریال برسد.

معاملات قراردادهای آتی سکه در روز گذشته باز هم شاهد ثبت رکوردهای جدید برای حجم و ارزش معاملات بود. بر این اساس در روز اول آذر 16 هزار و 683 قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که رکورد تازه ای برای این معاملات به شمار می رود.

علاوه بر این ارزش معاملات در روز یاد شده نیز یک رکورد جدید از خود بر جای گذاشت و به رقم یکهزار و 201 میلیارد ریال رسید. رکورد قبلی این بخش یک روز قبل یعنی در 30 آبان با رقم یک هزار و 20 میلیارد ریال به ثبت رسیده بود.