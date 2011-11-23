به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حید مصلحی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان که در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار شد خطاب به مبلغان گفت: فرارسیدن عاشورای حسینی بهترین فرصت برای تبیین معارف دینی و الهی است که شما عزیزان این ماموریت و مسئولیت را بر عهده دارید و در حوادث و طوفانهای سیاسی نقش خواص و بصیرت آنها توسط شما به خوبی نمود پیدا میکند.
وی بر ضرورت بصیرت بخشی عمومی در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: این بصیرتبخشی از آنجا ضرورت پیدا میکند که در کنار جنگ نرم دشمنان و در فضای غبارآلود جامعه تشخیص حق از باطل و راه صحیح دشوارتر از گذشته است.
وزیر اطلاعات با ذکر نمونههایی از فتنههایی که در طول تاریخ به ویژه در حادثه عاشورای حسینی رخ داده است، ادامه داد: در زمان فعلی هم فتنه سال 88 نشان داد که حوادث آنچنان اتفاق میافتد که نه تنها عموم مردم بلکه عدهای از خواص جامعه با وجود توصیهها و تاکیدهای مقام معظم رهبری در این آزمون بزرگ مردود شدند ولی با هدایت الهی رهبری، مردم به خوبی راه را پیدا کردند و در صحنههای اصلی مثل 9 دی حضور اساسی خودشان را نشان دادند.
مصلحی با بیان اینکه با رهنمودهای مقام معظم رهبری هیچ موضوع بلاتکلیفی در کشور باقی نمانده است، اظهار داشت: رهنمودهای دقیق مقام معظم رهبری بهترین راهکار برای عبور از همه حوادثها و چالشها و فتنههاست.
وی خطاب به مبلغان تاکید کرد: جمعیت میلیونی منتظر این هستند که در مجالس عزاداری مورد مخاطب شما قرار گیرند و شما بصیرتبخشی عمومی را جامه عمل بپوشانید.
قبول ندارم فقط یک جریان انحرافی در کشور وجود دارد
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای شناسایی یک جریان یا تفکر یا فرد اصیل از جریانهای انحرافی و غیرهمسو با نظام و رهبری باید سه موضوع و معیار را به صورت توأمان با اندیشههای امام راحل و مقام معظم رهبری در نظر گرفت که انطباق فکری، انطباق گفتمانی و انطباق رفتاری یا عملی از جمله آنهاست.
وی تاکید کرد: امروز به سهولت میتوان انطباق یا عدم انطباق شاخصها را در رفتار خواص مردود و جریانهای انحرافی و خواص بیبصیرت پیدا کرد.
مصلحی با بیان اینکه قبول ندارم در کشور فقط یک جریان انحرافی وجود دارد، تصریح کرد: بعد از فتنه که طراحی استکبار بود، ما با جریانهای قابل توجه انحرافی مواجه هستیم که غیرهمسو با رهبری است و از رهبری برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند.
عدم انطباق برخی جریانها با اندیشههای امام و رهبری
وزیر اطلاعات افزود: برخی جریانها در مرحله انطباق فکری، گفتمانی و رفتاری با اندیشههای امام راحل و اصول نظام و منویات مقام معظم رهبری یا متوقف شدند و یا مسیر دیگری را طی کردند.
وی تاکید کرد: جریان فتنه و انحراف دائما از اندیشههای امام و رهبری صحبت به میان میآورند ولی در حوزه انطباق رفتاری و عملی نه تنها متوقف شدند بلکه آنچه را تشخیص میدهند معیار رفتار خود قرار میدهند.
مصلحی افزود: اگر کسانی در این حوزهها با اندیشههای امام و رهبری انطباق نداشته باشند مردم آنها را حذف خواهند کرد کما اینکه در دوره اصلاحات وقتی مردم فهمیدند که چه کارهایی میشود با رأی قاطع آنها را حذف کردند.
وی شناسایی انطباق فکری و گفتمانی با انطباق عملی را برای مردم دشوار دانست و تاکید کرد: مشکل اصلی اینجاست که مردم انطباق فکری را از فرد مورد نظر مشاهده میکنند ولی در حقیقت فاقد انطباق رفتاری با آن فرد هستند و اینجاست که نقش مبلغان در آگاهسازی مردم بسیار تعیین کننده است.
نقطه فریب مردم
وزیر اطلاعات نقطه فریب مردم را در حقیقت عدم انطباق گفتمانی با انطباق رفتاری و عملی دانست و تاکید کرد: جریان انحرافی و فتنه مجموعههایی هستند که در حوزه گفتمانی از امام و نظام و رهبری میگویند اما در حوزه پشت صحنه مسائل و مطالبی کاملا خلاف منویات رهبری رفتار میکنند و برای شناسایی و تطبیق این معیار انطباقی باید با عنصر بصیرت حرکت کرد.
وی بصیرت را توانایی، تیزبینی و کشف حقیقت در میان انبوه حقایق و باطلها عنوان کرد و یادآور شد: بصیرت به خواص و آحاد جامعه کمک میکند که در دوران غبارآلود شدن فتنه نه تنها حق را از باطل تشخیص دهند بلکه باطلی که حق را با خود ممزوج کرده را بشناسند.
مصلحی خواص را صاحبان بصیرت و تحلیل در دو جبهه حق یا باطل دانست و گفت: خواص کسانی هستند که موضعگیری و راهشان بر اساس چهره شاخص، فکر، فهم صحیح، تحلیل و بصیرت است.
وی با اشاره به برخی مشکلات عوام از جمله فقدان تحلیل، دنباله رو خواص بودن و... اظهار داشت: مفهوم مثبت خواص در خواص مذهبی، جبهه اهل حق و با بصیرت تجلی پیدا میکند و مفهوم منفی خواص به خواص مردود، بیبصیرت، مطرود، غافل، فرصتطلب، مصلحتاندیش، لغزیدن در هنگام حوادث، منحط اخلاقی، غربگرا، طرفدار حق ولی دنیاگرا، دنیازده، ترسو و فاقد شجاعت گفته میشود.
مسیر امامت و ولایت با رویشها و ریزشهایی همراه است
وی خطاب به مبلغان گفت: ما و شما موظفیم در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری ضمن آگاهسازی توده مردم، آنها را برای مواجهه با هر نوع فتنه، چالش، توطئه و فریب آماده کنیم.
وی با بیان اینکه مقوله امامت و ولایت با آزمونهای بزرگ عجین شده است، گفت: به همین دلیل این مسئله در طول تاریخ با ریزشها و رویشهایی مواجه بوده است.
مصلحی ادامه داد: در حوادث فتنه برای برخی علامت سئوال پیش آمد که انسانهایی که دارای مسئولیت بودند چرا ریزش کردند؟ پاسخش این است که مسیر ولایت و امامت همراه با رویشها و ریزشهایی است.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: در فضای انتخابات به صورت طبیعی چالشهایی در جامعه رخ خواهد داد و برای گذر از آن راهی جز آگاهسازی مردم و بیان شاخصها وجود ندارد.
پشت پرده طرح بهار عربی
مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیلی از تحرکات بیگانگان برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: پس از بیداری اسلامی ظرفیتهای منطقهای و فرامنطقهای جمهوری اسلامی ایران به طور جدی افزایش یافت به طوری که جمهوری اسلامی به مدل انقلاب برای کشورهای منطقه تبدیل شده است و این یکی از مهمترین دغدغههای استکبار و رژیم صهیونیستی و نوعی تهدید برای این کشورها و برخی کشورهای خلیج فارس به شمار میرود.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: در جنگ اطلاعاتی که امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی طراحی شده همه سرویسهای اطلاعاتی با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپاییها به میدان آمدند.
وی ادامه داد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در خلیج فارس تلاش میکنند به هر نوعی این تهدید را برای خود به فرصت تبدیل کنند.
وی بیان داشت: اگر امروز آمریکاییها شعار بهار عربی را مطرح میکنند دلیلش این است که میخواهند بیداری اسلامی را گمراه کنند.
مصلحی افزود: آنها به دنبال این هستند که بحرانها را به سمت کشورهایی که در بحث مقاومت با جمهوری اسلامی همراهی میکنند بکشانند.
تلاش غرب برای تشکیک در انتخابات
وزیر اطلاعات به التهابکشاندن جمهوری اسلامی در مقابل تحولات منطقه را یکی از اهداف دشمنان عنوان کرد و یادآور شد: مقابله با نقشآفرینی جمهوری اسلامی و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به الگوی کشورهای منطقه از دیگر اهداف استکبار جهانی برشمرد.
وی در مورد برنامههای دشمنان برای دستیابی به اهدافشان گفت: تلاش برای احیای مجدد فتنه، ادامه پروژه اختلافافکنی در انتخابات و تغییر جهت دادن بحرانها به سمت جمهوری اسلامی از جمله این طرحها است.
مصلحی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات کاملاً دقیق، تحلیل آمریکاییها این است که انتخابات بستر مناسب برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی است و اصلیترین راهبرد آنها ناکارآمد نشان دادن مدل جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت است.
وی ادامه داد: اگر سطح مشارکت مردمی در انتخابات بالا باشد آنها برای ایجاد بحران و مشکل به تقلب و تشکیک نسبت به سلامت انتخابات متمرکز میشوند و اگر سطح مشارکت مردمی پائین باشد تلاش آنها تحریم انتخابات خواهد بود.
وی تاکید کرد: مشغولسازی جمهوری اسلامی در درون مرزهای خود یکی دیگر از برنامههای استکبار جهانی است و آنها سعی میکنند ما را در داخل کشور مشغول کنند و موانع جدی در حرکت نظام ایجاد کنند.
8 سناریو جدید علیه ایران
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی 8 سناریو جدید علیه جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تعلیق همکاری با جمهوری اسلامی، تحریمهای اروپایی برای 29 مقام ایرانی، گزارش احمد شریف به سازمان ملل، گزارش آژانس هستهای علیه ایران و تلاش برای صدور قطعنامه، مطرح کردن اتهام واهی طراحی عملیات سپاه قدس در واشنگتن و طرح ترور سفیر عربستان، شکایت صعودیها به شورای امنیت، تلاش کنگره آمریکا برای تحریم بانک مرکزی، تحریمهای جدید کشورهای اروپایی و انگلیس از جمله این سناریوها است.
وی گفت: مستندات محکم و قوی داریم که سیستم اطلاعاتی آمریکا شکست خورده است، چون در رابطه با حوادث منطقه اذعان کردند که پیش بینی این حوادث را نمیکردند.
سخنان مهم مصلحی در قم/
برخی جریانها با اندیشههای امام و رهبری انطباق عملی ندارند/ تشریح 8 سناریو علیه ایران
قم - خبرگزاری مهر: وزیر اطلاعات گفت: برخی جریانها دائماً از اندیشههای امام و رهبری صحبت به میان میآورند ولی در حوزه انطباق رفتاری و عملی نه تنها متوقف شدند بلکه آنچه را تشخیص میدهند معیار رفتار خود قرار میدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حید مصلحی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان که در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار شد خطاب به مبلغان گفت: فرارسیدن عاشورای حسینی بهترین فرصت برای تبیین معارف دینی و الهی است که شما عزیزان این ماموریت و مسئولیت را بر عهده دارید و در حوادث و طوفانهای سیاسی نقش خواص و بصیرت آنها توسط شما به خوبی نمود پیدا میکند.
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