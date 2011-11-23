وزارت راه با ورود شرکتهای توانمند مسافربر در پایانه شهید کلانتری موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شعبانی با اعلام این خبر افزود: با توافق وزارت راه و اداره کل پایانه های استان شرکت های مسافربری واجد الشرایط می توانند در پایانه مسافربری شهید کلانتری فعالیت داشته باشند.

وی در ادامه افزود: هدف از انجام این اقدام ساماندهی و ارتقاء عملکرد پایانه مسافربری شهید کلانتری در خصوص ارائه خدمات مسافرتی به مسافران است.

شعبانی اظهارداشت: در راستای طرح جایگزینی، شرکت هایی توانمند و فعال با تایید و معرفی وزارت راه و اداره کل پایانه های استان جایگزین شرکت های مسافربری که امکان جا به جایی مسافر را ندارند، می شوند.

وی با یادآوری مفاد سومین نشست شورای ترافیک شهرستان کرج بیان کرد: معرفی شرکت های مسافربری واجد الشرایط از مباحثی بود که به طور ویژه در شورای ترافیک مطرح شد.

مدیرعامل سازمان پایانه های کرج ارائه خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در زمینه حمل و نقل برون شهری را مهم ارزیابی و عنوان کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش ضریب خدمات رسانی به شهروندان دارد.

شعبانی اظهارداشت: جایگزینی شرکتهای مسافربری عامل مهمی در پویایی این شرکت ها در خصوص ارائه خدمات جا به جایی مسافرین برون شهری است.

وی با اشاره به توسعه شهر از نظر جمعیتی و شهرسازی بر لزوم ایجاد پایانه های مسافربری در مکانهای مختلف تاکید کرد و افزود: این مهم برای سهولت دسترسی مسافران به خودروهای مسافر بری برون شهری مهم است.



