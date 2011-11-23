بازنشستگان گنجینه های سازمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سیابانی در مراسم تجلیل از بازنشستگان آموزش فنی و حرفه ای افزود: ارج نهادن به مقام بازنشستگان و قدردانی از زحمات و خدمات آنها موجب نهادینه شدن فرهنگ احترام و حفظ حرمت خدمتگزاران سازمان می شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم ادای احترام به بازنشستگان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت: این مراسم برای اولین بار بدین شکل برگزار می شود که هدف از آن ارج نهادن به جایگاه و منزلت بازنشستگان است.

معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 80 نفر بازنشسته دارد که توجه به امور رفاهی و افزایش منزلت اجتماعی آنها قرار گرفته است.

وی گفت: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق بازنشستگان کشور افزایش یافته که این امر کمک زیادی به رفاه اقتصادی بازنشستگان می کند.

کمال غفوری "به عنوان نماینده بازنشستگان" ضمن تشکر از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و برگزارکنندگان این مراسم افزود: این مراسم باعث شد خاطرات سالهای خوش کار و تلاش را دوباره زنده شود.

در حاشیه مراسم یکی از بازنشستگان با ابراز شادمانی از برگزاری مراسم گفت: فرصت بسیارعالی است برای دیدار همکاران که گاه حتی سالی می شود که امکان دیدار فراهم نمی شود و از هم بی خبر می مانیم.

بازنشسته ای دیگری با عالی خواندن مراسم اظهار داشت: مهمترین عامل برگزاری مراسم را قدردانی از زحمتکشان و یادآوری خاطره های خوش دوران کار و انگیزه برای بازنشستگان عنوان کرد.

مراسم با صرف نهار و لبخند و شادی بازنشستگان از تجدید خاطرات گذشته و قول و قرار ها برای ادامه این دیدارها پایان یافت.

مراسم “تجلیل از بازنشستگان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی ” با حضور 80 نفر از بازنشستگان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

در این مراسم از تمامی بازنشستگان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس و جوایزی تجلیل شد.