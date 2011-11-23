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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

نشست "روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی" برگزار می‌شود

نشست "روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی" برگزار می‌شود

نشست "روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی" با سخنرانی دکتر محمد دهقانی و دکتر محمود گلزاری روز سه شنبه 8 آذرماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روانشناسی دین در ایران، رشته‌ای نوپاست و در این حوزه تا کنون منابع انگشت‌شماری به فارسی ترجمه شده است.

محمد دهقانی تا کنون دو اثر مهم را در این حوزه به فارسی ترجمه کرده که کتاب "روانشناسی دین براساس رویکرد تجربی" تازه‌ترین اثر چاپ شده در این حوزه است.

 این کتاب به همت انتشارات رشد منتشر شده است.

نشست هفتگی شهرکتاب روز سه‌شنبه هشتم آذر ساعت 16:30 برگزار می شود .

مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 1467703

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