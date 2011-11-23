به گزارش خبرگزاری مهر، روانشناسی دین در ایران، رشته‌ای نوپاست و در این حوزه تا کنون منابع انگشت‌شماری به فارسی ترجمه شده است.

محمد دهقانی تا کنون دو اثر مهم را در این حوزه به فارسی ترجمه کرده که کتاب "روانشناسی دین براساس رویکرد تجربی" تازه‌ترین اثر چاپ شده در این حوزه است.

این کتاب به همت انتشارات رشد منتشر شده است.

نشست هفتگی شهرکتاب روز سه‌شنبه هشتم آذر ساعت 16:30 برگزار می شود .

مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقمندان آزاد است.