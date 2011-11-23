به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در نشست خبری پیش از دیدار استقلال - شاهین بوشهر که بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار حساسی را پیش رو داریم و با تیمی بازی می کنیم که از مربی خوب و بازیکنانی جنگنده و جوان سود می برد و هدفش این است که از تهران با دست پر به بوشهر بازگردد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط این تیم گفت: ما در طول هفته تمرینات خوبی را انجام نداده‌ایم. با توجه به بارش باران در چند روز گذشته فقط پشت دروازه تمرین کرده‌ایم و نتوانستیم آنطور که مورد نظرمان بود به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار مقابل شاهین بوشهر بپردازیم.

مظلومی از غیبت قطعی دو بازیکن استقلال در دیدار با شاهین بوشهر خبر داد و گفت: در این بازی حنیف عمران‌زاده را به دلیل محرومیت و خسرو حیدری را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم. وضعیت آرش برهانی نیز با توجه به مصدومیتی که برایش در تمرین دو روز پیش آمد به گونه‌‌ای است که امروز چهارشنبه پس از تست پزشکی مشخص خواهد شد که آیا توانایی بازی کردن دارد یا خیر.

سرمربی تیم استقلال در خصوص بخشیده شدن آندرانیک تیموریان گفت: ما هم امروز فهمیدیم و خوشحالم شدیم که می توانیم از تیموریان در این بازی استفاده کنیم.

پرویز مظلومی حضور الونگ را در تیم استقلال قطعی دانست و افزود: با الونگ به توافق نهایی رسیدیم و به امید خدا این بازیکن در روز شنبه قرارداد خود را به طور رسمی با استقلال ثبت خواهد کرد.

پرویز مظلومی با ابراز ناراحتی و تأسف از اینکه گفته شده است سهمیه قطعی تیم‌های لیگ قهرمانان ایران به دو تیم رسیده است، گفت: واقعا برای این قضیه متأسفم. ما هر وقت اتفاقی می افتد پس از آن به دنبال درمان مشکل هستیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته این همه تلاش کردیم و به مقام نایب قهرمانی رسیدیم اما تیم‌هایی که با چهار بازی قهرمان جام حذفی شدند می توانند به راحتی در لیگ قهرمانان شرکت کنند. با آن همه تلاشی که کردیم حضور ما در لیگ قهرمانان در پرده‌ای از ابهام است.

وی در ادامه افزود: در این مدت آقای عزیزالله محمدی خیلی تلاش کرد و به تیم ها هشدار می داد که زودتر تیم‌های خود را حرفه‌ای کنید اما متاسفانه آن قدر دیر عمل کردیم که به احتمال زیاد همه چیز را از دست خواهیم داد.

سرمربی تیم استقلال تهران در خصوص صحبت‌های پزشک تیم ملی پیرامون وضعیت مصدومیت خسرو حیدری گفت: من فقط یک پزشک را می شناسم آن هم فقط نامش دکتر رضایی است. واقعا از نظر حرفه‌ای به دور است که پزشک تیم ملی با بازیکن ما تماس گرفته و به او بگوید که برای تیمت بازی نکن چرا که احتمال مصدومیت تو زیاد خواهد شد.

وی ادامه داد: من این را یک دخالت می دانم و از آنجائیکه تیم ملی تا سه ماه دیگر بازی نخواهد داشت، ایشان مطمئن باشد که ما بازیکنان را سالم و تندرست و بدون هرگونه آسیب دیدگی به آنها تحویل خواهیم داد و آنها دوباره این بازیکنان را خسته به ما تحویل می دهند.

سرمربی تیم استقلال تهران در پایان و در خصوص نتایجی که "کارلوس کی‌روش" بدست آورده است، گفت: چنان راجع به نتایج کی‌روش صحبت می کنند که انگار به جام جهانی صعود کرده‌ایم. ما همیشه از این گونه صعودها داشته‌ایم و این مسئله مختص به آقای کی‌روش نیست! ما امیدواریم که آقای کی روش بتواند در دیدارهای بعدی که بسیار سخت تر از این مرحله بود موفق باشد.

دیدار تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:45 فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.