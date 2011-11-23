اولین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رشتخوار منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار رشتخوار در این مراسم که حجت الاسلام حسین معصومی قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز حضور داشت، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی تاکید کرد.

هاشم جنگی افزود: با این کار ارزش ها و اصول مقدس شهیدان به نسل جدید انتقال پیدا می کند و زمینه استمرار آنها را فراهم می کند.

وی از برگزاری چند یادواره شهدا در شهرستان به عنوان اقدامات مثبت انجام گرفته در این حوزه یاد کرد و افزود: امید است ارائه هرچه بهتر خدمات به خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان از اولویت های کاری مسئولان جدید این اداره باشد.

فرماندار رشتخوار ضمن تقدیر از تلاش های رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تربت حیدریه، بر پیگیری مرمت گلزار شهدای رشتخوار توسط مدیریت جدید این اداره در شهرستان تاکید کرد.

در پایان این مراسم علی توحیدی به عنوان رئیس اداره بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان رشتخوار منصوب و ساختمان این اداره افتتاح شد.