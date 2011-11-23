"قیسا فیلم " پلی استوار بین مخاطب و هنرمندان است

علی بینش به مناسبت پخش چهلمین قسمت از برنامه قیسا فیلم و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم کوتاه برای رونق گرفتن نیاز به حمایت دارد که بخشی از این حمایت ها مربوط به زمینه سازی برای نقد و تحلیل این فیلمهاست.

بینش ادامه داد: اگرچه غالب مباحث حمایتی از سینمای کوتاه به بخش تولید معطوف می شود شاهد آن هستیم که صدا وسیما ی مرکز آذربایجان شرقی در اقدامی شایان توجه پای فیلم کوتاه را به خانه ها کشیده است.

مدرس تحقیق در سینما توضیح داد: با توجه به اینکه فیلم کوتاه به غیر از برخی جشنواره های خاص اکران عمومی ندارد و فیلمسازان کوتاه نمی توانند محصول تلاششان را به عموم ارائه کنند، بسترسازی برای اکران عمومی فیلم کوتاه ضروری بود که تولید برنامه ای این چنین در همان مسیر گام گذاشت.

این تحلیلگر سینما گفت: از آنجایی که نقد در کنار اکران می تواند راهگشا ی آینده فیلمساز و آموزشگر هنرجویان باشد، "قیسا فیلم" به خوبی توانست این دو هدف را محقق کند و علاوه بر ایجاد امکان اکران عمومی فیلم های کوتاه، نقد و تحلیل این فیلم ها را ممکن کرد.

بینش گفت: قیسا فیلم باعث شد علاوه بر افزایش انگیزه فیلمسازان، تداوم فعالیت فیلمسازی این صنف با دقت و ظرافت بیشتری پیگیری شود و فیلمسازان کوتاه احساس کنند با توجه به اینکه اثرشان در معرض دید مردم است، در گام های بعدی با وسواس بیشتری قدم بردارند.

فعال فرهنگی کودکان و نوجوانان گفت: در بخش سینمای کودک هم شاهد نگاه تخصصی این برنامه بودیم که از نگاه ژرف بین سازندگان برنامه و مدیریت سیما حکایت می کرد.

وی خواستار شد در کنار فیلم های کوتاه تولید شده توسط فیلمسازان آذربایجان شرقی شایسته است اکران و نقد فیلم های کوتاه شاخص ایران و جهان نیز در برنامه های این چنین میسر شود و اضافه کرد: تحقق این مهم می تواند بینش فیلمسازان استان را ارتقا داده و مخاطبان را با ذائقه های مختلف آشنا کند و طبیعتاً می تواند اثر مثبتی بر روند جریان فیلمسازی آذربایجان شرقی داشته باشد.

گفتنی است، "قیسا فیلم" (فیلم کوتاه ) عنوان برنامه ای 52 قسمتی است که با اکران تلویزیونی فیلمهای کوتاه آنها را نقد و تحلیل می کند.

تهیه کننده این برنامه حسین پورستار است و مریم امینی کارگردان، حسن وکیلی و ابراهیم محمدی مدیران تصویربرداری، بهزاد شاهدی تدوینگر و محمد پورعبداله فرشبافی به عنوان مجری کارشناس، او را در این برنامه یاری می دهند.