شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز بورس تهران، معامله گران 137 میلیون و 509 هزار و 375 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 422 میلیارد و 374 میلیون و 72 هزار ریال در 15 هزار و 614 نوبت معاملاتی، مبادله کردند.

در نتیجه این معاملات شاخص کل 312 واحد افت کرد و به رقم 24 هزار و 871 رسید. شاخص صنعت 276 واحد پائین آمد و شاخص 50 شرکت فعالتر افتی 23 واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 289 و 130 واحد نزول را تجربه کردند.