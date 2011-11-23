تلاش برای مردمی کردن تفریحات و عمومی کردن امکانات شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در همایش ملی تفریحات ورزشی که امروز چهارشنبه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت : در این ایام باید از بسیجی های مخلصی که بی ادعا برای اسلام ، کشور و یکایک ما از جان خود گذشتند و بهترین دوران زندگی مادی خود را در میدان دفاع مقدس حاضر شدند ، یاد کنیم و این که امروز اگر ذره ای منصفانه برخورد کنیم با هر نوع گرایش و برداشتی خود را مدیون شهدا می دانیم و امیدواریم که آرمان های آنان را فراموش نکنیم و اگر با نام بسیجی حرکت می کنیم این حرکت باید مبتنی بر فرهنگ و اخلاق اسلامی و تکیه بر باورهای دینی ما باشد.

وی در ادامه موضوع اوقات فراغت را از دغدغه های مهم و اساسی دانست و گفت: در این راستا نیازمند همکاری همه نخبگان صاحب نظران هستیم تا برخی فضاهای غلط را بشکنیم ، چرا که در شهری می توان زندگی کرد که انسان محور باشد اما امروز به واقع به معنای عام گرفتار فرهنگ ماشین و ماشین گرایی شده ایم و انسان در بعد مادی و معنوی و روحی و جسمی مورد دغدغه مدیران نیست .

قالیباف افزود: وقتی بخشی از بزرگراه شهید چمران را برای استفاده بخش عمومی قرار دادیم ، مورد اعتراض بخشی از افرادی قرار گرفتیم که با ماشین شخصی خود تردد می کردند ، چرا باید این کار را کنیم و این فرصت را در اختیار بخش بیشتری از مردم قرار ندهیم ؟ زندگی اجتماعی این طور نیست که هرکس ماشینی بر دارد و به جامعه بیاورد . باید بتوانیم حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم.

وی در ادامه گفت : در خیابان 15 خرداد که ماشین ها ، انسان ها و زن و مرد و در شرایط نامناسبی تردد می کردند و دزدی و فحشا وجود داشت خواستیم ساماندهی کنیم و آنجا را از زیر پای ماشین ها و موتورها برداریم ، 2 ماه زمان برد تا توانستیم افکار عمومی را قانع کنیم . ما می خواهیم شهر برای انسان باشد و ماشین و ساختمان به انسان ها خدمت دهد . اگر بنا باشد آن ها انسان ها را نابود کنند این چه نوع تکنولوژی ای است .

شهردار تهران با تاکید بر ضرورت همکاری نخبگان در این زمینه خاطر نشان کرد : ارتقای سطح آگاهی جامعه از ضروریات این کار است . افتخار آن است که یک بازاری یا کسی که ماشین شخصی دارد از حمل و نقل عمومی استفاده کند و از من بخواهد که این امکان را فراهم کنم.

وی تصریح کرد : اگر موضوع زندگی انسان ها در جامعه ما مهم شود آن وقت است که حفظ سرمایه های اجتماعی یک ضرورت می شود و توسعه سرمایه های اجتماعی دغدغه ما خواهد شد.

قالیباف با اشاره به 5 نعمت که می تواند دنیا را مزرعه آخرت کند ، اظهار کرد : تندرستی ، داشتن نیرو و قوت ، شادابی و نشاط ، آسودگی خاطر و داشتن وجدان ، نعماتی است که می توانیم با آن ها آخرت خوب داشته باشیم .

وی با بیان این که هرچند در جامعه امروز شرایط اقتصادی به گونه ای است که خلا اوقات فراغت وجود دارد ، افزود : این که اوقات فراغت را مبتنی بر عقلانیت و معنویت پیش ببریم یک بحث است و این که خلا اوقات فراغت داریم بحث دیگری است ، امروز آن قدر زندگی روزمره فشار می آورد که اوقات فراغتی نیست . باید همه دو شیفت کار کنند که علت این کار یا تنگدستی است یا زیاده خواهی و در هر صورت اگر هر کدام از این دو شکل باشد خطرناک است .

شهردار تهران با تاکید بر این که در شهرداری مکلف هستیم که اوقات فراغت را ایجاد کنیم ، افزود : مردمی کردن تفریحات و عمومی کردن امکانات در توان ما هست و تلاش می کنیم این اتفاق بیفتد .

وی تصریح کرد : در شهرداری تهران در حوزه آموزش همگانی ، زیباسازی ، توسعه سرانه های آموزشی ، فرهنگی و تربیتی اتفاق بزرگی در این چند سال افتاده است و همه این اقدامات با این رویکرد بوده است که خستگی روحی و روانی را از ذهن مردم بیرون ببریم و شادابی را به جامعه منتقل کنیم .

قالیباف با بیان این که برخی نق زدن ها در کار ما وجود دارد که به آن بی توجه هستیم ، گفت : این که فضای سبز و گل آرایی مناسب در سطح شهر داشته باشیم را اسراف نمی دانیم ، این که در اتوبان های شمال و جنوب شهر و در ترافیک مردم بتوانند از فضای سبز استفاده کنند هرچند نگهداری آن برای ما سخت باشد اما معتقدیم مردم در هر فصلی و در هر شرایطی به چشم نوازی محیط نیاز دارند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : به دنبال آن هستیم تا اوقات فراغت را غنی و آگاه مند کنیم و بر بستر عقلانیت و معنویت قرار دهیم چراکه معتقدیم اگر در فرهنگ لیبرالیسم شکل گیری دولت ها بر مبنای برقراری امنیت است، در فرهنگ اسلامی آگاهی بخشی به شهروندان برای رسیدن به رشد و تعالی، رسالت مهمی است.

شهردار تهران با بیان این که حتما در فعالیت های فرهنگی اشکالاتی وجود دارد ، اظهار کرد : حتما گاهی کارهای اشتباه هم می کنیم ، قطعا کارهای بزرگ اشتباه هم دارد که هرجا لازم است از مردم عذرخواهی می کنم ، اما روی صحبت من با کسانی است که بدون انصاف فقط نق می زنند وقطعا ما نیز به آن توجهی نمی کنیم.

قالیباف ادامه داد : در مراسمی مانند جشن های شعبانیه که در سی شب صدها هزار نفر در آن حاضر می شدند ، داد می زدند که فلان موضوع رعایت نشده در صورتی که خود ما آنجا هستیم و کنترل داریم و معتقدیم باید رعایت ظواهر و مظاهر شود ، اما بهتر است در این حرف ها به این نکته توجه کنند که مثلا در موضوع حجاب این جشن را با سایر شهر قیاس کنند ، نه اینکه آن را جدای از سایر جامعه بدانند و حالتی انتزاعی داشته باشد.

وی تصریح کرد : سخن من با کسانی است که قصد اصلاح ندارند ، قصد تخریب دارند ، خودشان جایی دارای مسئولیت هستند اما کاری انجام نمی دهند ، من قطعا به خاطر این مسائل خوشحال نیستم و این غصه من است.

قالیباف تصریح کرد : وقتی چنین مسائلی را مطرح می کنند بهتر است نگاهی به نمایشگاه قرآن که در مصلی تهران و در ماه رمضان که ماهی معنوی است و جرایم در این ماه 70 درصد کاهش می یابد داشته باشند ، وقتی به جشن های شعبانیه نگاه می کنیم و آن را با نمایشگاه قرآن مقایسه می کنیم ، می بینیم که موضوع حجاب کجا بهتر رعایت شده است .

شهردار تهران در ادامه گفت : ما معتقدیم که موضوعی مانند بی حجابی چه در شب میلاد امام زمان (عج) باشد و یا در نمایشگاه قرآن و در ماه رمضان هر دو زشت است .

وی تصریح کرد : باید بپذیریم که اگر در حوزه اوقات فراغت کار انجام ندهیم ، در جامعه بی تفاوتی اجتماعی رخ می دهد که جامعه را به سمت بی نظمی می برد و اگر جامعه ای نظم عمومی خود را از دست داد و بی تفاوت شد مطمئن باشید که مقبولیت و مشروعیت خود را از دست می دهد .

قالیباف با بیان این که امام علی (ع) در اخرین لحظات عمر خود ، افراد را به تقوا و نظم در امور سفارش کردند گفت : انضباط اجتماعی مهم ترین بخش از زندگی انسان هاست و اگر جامعه ای بی تفاوت شد ساختار اجتماعی آن دچار مشکل اساسی می شود و این بی انضباطی ما را به سمتی می برد که احساس لذت از زندگی نکنیم.

وی تصریح کرد : در زندگی شهری ؛ موضوع جمعی مهم است و اگر می گوییم اوقات فراغت ، آموزش و بالابردن آگاهی ، این اساس ساختار نظام اجتماعی است در غیر این صورت جامعه به سمت فروپاشی و آسیب های اجتماعی می رود.

قالیباف ادامه داد : وقتی مردم نسبت به موضعی بی تفاوت باشند ، بی تحرکی در جامعه ایجاد می شود که نوعی اعتراض از بعد اجتماعی است و این دغدغه ماست که باید همه نخبگان در این یافتن راهکارهای این موضوع و انتقال آن به عرصه جامعه همکاری کنند.

وی افزود: مردم نباید نسبت به مسائل دینی بی تفاوت باشند ، باید نسبت به منافع ملی حساسیت داشته باشند ، به کسانی که بعضا انتقاد می کنند و می گویند شهرداری را چه به این کارها و این فضولی ها به شهرداری نیامده که در کارهای فرهنگی دخالت کند ، میگوییم که در نظام اسلامی ، مدیران نسبت به دین و تربیت مردم مسئول هستند.

وی افزود: اگر امروز جوانی به سمت آسیب اجتماعی برود بدانیم که تنها او مقصر نیست و جامعه و مدیران آن جامعه هم در آن گناه و جنایت سهیم هستند و باید جواب دهند ، اگر پدری به دلیل نا اهلی فرزندش آرزوی مرگ خود و فرزند خود را کند من شهردار هم در آن گناه سهیم هستم و بدانیم اگر سطح آگاهی مردم بالا رود قطعا به جای آسفالت و جمع کردن زباله از ما کار فرهنگی می خواهند.

وی افزود : من مکلف هستم که در حوزه خدماتی ، جمع آوری زباله و اتوبان سازی کار کنم اما اگر تنها در این حوزه کار کنم ظلم کردم و باید به عرصه آموزش و فرهنگ هم توجه داشته باشم .

قالیباف با اشاره به برگزاری چنین همایش هایی اظهار کرد : این نشست به دنبال آن است تا برای انسان های شهر فکری کند نه برای ساختمان ها و ماشین ها و باید برای انسان هایی که در شهر زندگی می کنند تصمیم گیری کرد و آنها را محور کار قرار داد.