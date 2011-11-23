لزوم اجرای برنامه های با محتوا برای قدم برداشتن با اهداف قیام عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد در نشست ساماندهی هیئتهای مذهبی شیراز افزود: هرچه داریم از عاشوراست و انقلاب اسلامی ما نیز نشات گرفته از قیام عاشوراست.

وی تصریخ کرد: امروزه در دنیا می بینیم که کشورهای اسلامی به پیروی از دین اسلام و انقلاب اسلامی ایران به چا خواسته اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس اظهار داشت: امسال برنامه های روز عاشورا باید با توجه به نگاه های جامعه جهانی و انتظار جهانیان از ایران و در شان استان برنامه ریزی شوند.

حجت الاسلام محمودی نژاد برنامه ریزی و دور اندیشی را برای هیئتهای مذهبی از اولویتهای اهداف تبلیغات اسلامی دانست.

در ادامه مراسم حجت الاسلام شکرالله دانش معاون فرهنگی، آموزشی، و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس نیز بیان کرد: عاشورا یک مکتب فرهنگی، اخلاقی و تربیتی است که باید تمام تلاش خود برای بهره وری بیشتر از این مکتب به کار بگیریم.

وی افزود: عزاداران امام حسین(ع) باید ها و نبایدهایی دارند که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار بگیرند.