علما با تفریحاتی که مرزها در آن مشخص باشد مخالفتی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی امروز چهارشنبه در همایش ملی تفریحات ورزشی با بیان این که شادابی جامعه از دغدغه های مهم ماست گفت: در دین اسلام به بدن سالم و روح سالم اشاره شده و اگر به جامعه خود نگاه کرده و آن را با سایر جوامع مقایسه کنیم می بینیم که در آن جوامع از کوچکترین فرصتی برای ورزش استفاده می کنند اما بی تحرکی در جامعه ما هست و باید برای این موضوع برنامه ریزی کرده و امکانات آن را فراهم کنیم.

وی افزود: دغدغه های ما در شورای دینی شهر تهران، برگزاری جشن های بزرگ و تفریحات سالم است و از این رو به شهرداری تبریک می گوییم که در سالهای اخیر با تنوع برنامه ها امکاناتی را فراهم کرده که افراد و خانواده ها در آن شرکت کنند.

خاموشی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن امکانات عمومی و در دسترس برای خانواده ها اظهار کرد: یکی از اقدامات مطلوبی که شهرداری در این چند سال انجام داده این موضوع بوده است و باید به این نکته توجه داشته باشیم که علما نیز به هیچ عنوان با تفریحاتی که مرزها در آن مشخص باشد مخالفتی ندارند و امروز شاهدیم که پارکهای ویژه بانوان و ورزش های ویژه آنان که قبلا وجود نداشته ، ایجاد شده و در حال توسعه است.

وی تصریح کرد: باید به گونه ای به ورزش بپردازیم که ورزش هدف نباشد بلکه در جامعه متعالی ورزش جایگاه رفیع خود را داشته باشد و به این وسیله جامعه به اهداف خود برسد .

خاموشی با بیان این که شادابی و سلامت روحی و جسمی از نکات مهم در جمهوری اسلامی است گفت: با ورود تکنولوژی اوقات فراغت بیشتر می شود و حکومتهایی موفقند که برای این اوقات برنامه داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد : در شورای دینی شهرداری مصر هستیم تا برنامه ریزی خاصی برای تفریحات شهروندان داشته باشیم و امیدواریم با اقدامات خوبی که از سوی شهردار تهران و شورای شهر صورت می گیرد گامی موثر برای داشتن جامعه ای سالم و شاداب برداریم .