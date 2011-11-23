به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان‌های «آرتمیس فاول» نوشته ا. این‌کالفر که نشر افق آن را برای کودکان و نوجوانان منتشر می‌کند به جلد هفتم رسید و جمعه همین هفته توزیع جلد هفتم آن که به تازگی منتشر شده است، در فروشگاه‌های کتاب این ناشر آغاز می‌شود.

در بخشی از داستان می‌خوانیم: آرتمیس از بعضی جهات هنوز مثل قبل تیز و نابغه است، اما انگار سایه‌ای روی ذهنش افتاده. قبلا چیزهایی را می دید که بقیه نمی دیدند، اما حالا چیزهایی را می بیند که اصلا وجود خارجی ندارد! درگیری با جن و جادو به شدت ذهنش را به هم ریخته و حالا که روبات های ویرانگر به شهر زیرآبی آتلانتیس و جن و پری‌هایش حمله کرده‌اند، آرتمیس فاول شرور، خوب و دل‌رحم شده و نمی‌تواند با آن ها بجنگد!

«آرتمیس فاول و ماجرای گروگانگیری»، «آرتمیس فاول و ماجرای شمال»، «آرتمیس فاول و رمز ابدی»، «آرتمیس فاول و انتقال اپال»، «آرتمیس فاول و اجتماع گمشده» و «آرتمیس فاول ومعمای زمان» نام شش جلد قبلی این مجموعه است که توسط شیدا رنجبر ترجمه شده و نشر افق آن را منتشر کرده است.

جلد هفتم این مجموعه نیز چون کارهای قبلی این مجموعه فضایی رمزآلود و فانتزی دارد و با معماهایی شیرینی که در داستان طرح می‌شود مخاطبان را با خود همراه می‌کند.



