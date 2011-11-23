داستان دستگیری آخرین بازمانده خاندان قذافی/ سیف الاسلام چگونه به دام افتاد

با دستگیری سیف الاسلام طومار خاندان قذافی تقریبا درهم پیچیده شد زیرا معمر قذافی و پسرش معتصم به دست انقلابیون مصراته به طرز فجیعی کشته شدند، همسر، دختر و دو پسر قذافی به الجزایر فرار کردند، خمیس قذافی در حملات ناتو کشته شد،الساعدی قذافی هم به نیجر گریخت.

پس از اینکه بنی ولید به دست انقلابیون لیبی افتاد اثری از سیف الاسلام که تا آخرین لحظات در این شهر دیده شده بود به دست نیامد.

گمانه زنی های زیادی درباره مکان وی و تلاشش برای فرار به نیجر مطرح شده بود اما در اوایل هفته جاری رسانه ها از دستگیری سیف الاسلام به دست انقلابیون الزنتان در منطقه "اوباری" در جنوب لیبی و انتقال آن به شهر الزنتان خبر دادند.

انقلابیون الزنتان بر خلاف همتایان خود در شهر مصراته رفتار محترمانه ای با پسر قذافی داشتند و سیف الاسلام را که به شدت می لرزید همانند کودکی دلداری دادند.

اما سیف الاسلام چگونه به دام افتاد. اظهار نظرهای گوناگونی دراین باره شده است ازجمله اینکه دستگاههای اطلاعاتی فرانسه و انگلیس مکالمات وی را شنود کردند و دیگر اینکه اشتباهات سیف الاسلام سبب دستگیری وی شده است.

اما روایت به گونه ای دیگر است زیرا یکی از راهنمایان بدوی نشین که به مجموعه سیف الاسلام پیوسته بود نقش اساسی در دستگیری وی داشت.

وی قرار بود که سیف الاسلام را در ازای دریافت یک میلیون یورو تا مرز نیجر راهنمایی کند اما گویا عواملی سبب شد که این صحرانشین از تصمیم خود صرف نظر کند.

"یوسف صالح الحطمانی" راهنمایی که سیف الاسلام را به دام انداخت ذکر کرد: من با انقلابیون جنوب لیبی تماس گرفتم و زمان عبور کاروان سیف الاسلام مرکب از دو خودرو را در شب 18 نوامبر به اطلاع آنها رساندم.

وی افزود: من به اتفاق محافظ شخصی پسر معمر قذافی در شب دستگیری وی خودروی اولی را می راندم و در تماسهایی که با انقلابیون الزنتان داشتم بهترین مکان لازم در دل صحرا را به آنها معرفی کردم.

الحطمانی گفت: ده نفر از انقلابیون شهر الزنتان در منطقه الجبل الغربی به همراه پنج نفر از افراد قبیله الحطمان منتظر ورود کاروان سیف الاسلام بودند.

وی می افزاید: هنگامی که کاروان سیف الاسلام به دشتی تاریک رسید عملیات به شکل دقیق پیش رفت به طوری که ظرف سی ثانیه خودروی اول به اسارت درآمد.

الحطمانی افزود: من به کاروان سیف الاسلام توصیه کرده بودم تا مسافتی سه کیلومتری میان خودروها ایجاد شود تا به این ترتیب انقلابیون زمان کافی برای تنظیم صفوف خود داشته باشند.

وی ذکر کرد:هنگامی که خودرو دوم در تیررس قرار گرفت به گونه ای دقیق عمل شد که سیف الاسلام نتوانست فرار کند و در نهایت بازداشت شد.

الحطمانی در پایان گفت: مطمئن بودم که سیف الاسلام و محافظانش هنگامی که به مرز برسند مرا زنده نخواهند گذاشت زیرا علاوه بر هفت تیر و بمب چاقو و زنجیر در اختیار داشتند و کافی بود کوچکترین شکی به من کنند.

این مرد بدوی که خود را فرزند صحرا می خواند به جزییات تماسهایش با انقلابیون با وجود کنترل شدید اشاره نکرد و اینکه آیا از لحظه اول ورود به گروه پسر قذافی هدفش به دام انداختن وی بوده یا مشکلات مالی سبب شده که به دستگیری سیف الاسلام کمک کند.