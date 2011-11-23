به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری پیش از دیدار استقلال - شاهین بوشهر که بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: مشکل ما قابل پیش بینی بود. بازیکنان از ابتدای فصل از تیم شاهین بوشهر طلب داشتند و باید نسبت به دریافت طلب خود اقدام می کردند. من حق را به بازیکنان می دهم، چرا که آنها باید بر مبنای قراردادی که می بندند زندگی خود را تامین کنند.

وی در ادامه افزود: من از هفته نهم در خدمت شاهین بودم و مدیران باشگاه قول داده بودند که ظرف 10 روز مشکلات مالی تیم را تا حدودی مرتفع کنند، البته سر قول خود نیز بودند و تا حدودی این مشکل را برطرف کردند.

کریمی تحریم تمرین توسط بازیکنان شاهین بوشهر را کاری غیرحرفه‌ای خواند و ادامه داد: من به آنها گفتم اگر می خواهید مشکل‌تان حل شود باید در تمرین حضور داشته باشید نه اینکه قهر کنید و تمرین انجام ندهید. به نظر من شاهین از اسب افتاده است نه از اصل. این مشکل مربوط به همه تیم‌هاست حتی پرسپولیس و استقلال نیز چنین مشکلاتی را همیشه داشته‌اند.

سرمربی تیم شاهین بوشهر دیدار مقابل استقلال را یک دیدار خانگی برای این تیم دانست و افزود: من هیچ وقت نمی توانم علاقه‌ام را به استقلال کتمان کنم و امیدوارم که این تیم هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

وی با یادآوری اینکه در زمان حضورش در استقلال از تجربیات فتح الله‌زاده و مرحوم حجازی استفاده کرده است، افزود: من در بازی برابر استقلال به فکر یک بازی زیبا و تماشاگرپسند هستم، چرا که در مقابل تیمی قرار می گیرم که به گفته کارشناسان بزرگ فوتبال پرتماشاگرترین تیم آسیاست.

کریمی تاکید کرد، تیمش باهدف کسب امتیاز به مصاف استقلال خواهد رفت و افزود: سعی می کنیم در این بازی با دست پر به بوشهر برگردیم.

کریمی در پاسخ به این سئوال که چه برنامه‌هایی برای ستاره های استقلال دارید گفت: ناچاریم در برابر این ستاره‌ها ماه رو کنیم مثل قرص کامل ماه و هلال ماه.

سرمربی تیم شاهین بوشهر گفت: ما به فکر یک بازی خوب هستیم و سعی می کنیم با مهره‌های بسیار خوبی که داریم بتوانیم در مقابل استقلال نتیجه بگیریم زیرا که این دیدار تقابل بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله است.

وی در خصوص محرومان و مصدومان تیم شاهین بوشهر در مقابل استقلال تهران گفت: از هفته سوم به بعد همه تیم‌ها مصدوم و محروم دارند و با توجه به اتفاقاتی که می افتد هیچ تیمی بدون محروم و مصدوم نیست. به عنوان مثال باید بگویم در بازی مقابل نفت تهران که در ورزشگاه دستگردی انجام دادیم به دلیل ریزش باران یکی از بازیکنان ما دچار مصدومیت شد که متاسفانه همسترینگ پای ایشان دو سانت کوتاه شد و ما نمی توانیم از این بازیکن استفاده کنیم.

سرمربی شاهین بوشهر با اعتقاد به جوانان در فوتبال این شهر ادامه داد: من در هر تیمی که حضور داشته‌ام به جوانان بهای زیادی داده‌ام و حتی جوانهایی در استقلال بودند که در حال حاضر بصورت کامل برای این تیم فوتبال بازی می کنند. من تمام تلاشم را می کنم تا شاهین بوشهر در سال‌های آینده بتواند بیشتر از بازیکنان بومی استفاده کند نه غیر بومی.

کریمی در پاسخ به سئوال سام درخشانی، هنرپیشه سینما که به نشست خبری آمده بود و در خصوص اینکه آیا بعد از تیم پاس تهران تیمی از ایران قهرمان آسیا شده است یا خیر گفت: در سال 1992 ما آخرین تیمی بودیم که در آسیا قهرمان شدیم و من خوشحال نیستم، چرا که نزدیک به 20 سال است هیچ تیمی از ایران قهرمان آسیا نشده و این به دلیل آن است که کشورهای دیگر به سرعت روند رو به رشد خود را پیش گرفتند اما ما هرگز نتوانسته ایم به آنها برسیم و مثل این می ماند که ما با درشکه حرکت می کنیم و آنها با موتور 4 سیلندر.

وی افزود: البته باید بگویم که دلایل زیادی مثل 8 سال جنگ و بعد از آن دوران سازندگی باعث شد تا از کشورهای دیگر عقب بمانیم اما معتقدم که فوتبال ایران این پتانسیل‌ها را دارند که در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال باید بگویم که یک اردوی چند روزه با تیم استقلال در امارات داشتیم که با تیم الوصل و الاهلی بازی کردیم. این تیم‌ها هر کدام به غیر از زمین اصلی‌شان 10 تا 11 زمین تمرین داشتند اما خاطرم هست زمانی که در استقلال بودم و با کمک آقای اصغر حاجیلو و مرحوم ناصرخان حجازی 13 بار زمین عوض کردیم که این نشان می دهد، چرا فوتبال ما با سایر کشورها متفاوت است.

سرمربی تیم شاهین بوشهر یادآور شد: یک روز زمانی که در استقلال بودم از شرق تهران به دنبال زمینی برای تمرین گشتیم و در پایان در قزوین تمرینات خود را انجام دادیم! به نظر من اگر لیگ آن زمان چند هفته دیگر به طول می کشید ما باید در مرزهای ایران و ترکیه زمینی برای تمرین پیدا می کردیم!

وی در خصوص تیم ملی و شرایط این تیم نیز گفت: به اعتقاد من تیم ما شرایط صعود دارد و فدراسیون و همه مسئولان مصمم هستند تا بتوانند با همدلی و اتحاد تیم را به جام جهانی برسانند. به نظر من با حضور "کارلوس کی‌روش" مربی کهنه کار و با تجربه دنیا می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم و به جام جهانی صعود کنیم البته باید از حق نگذریم که ما در دیدار مقابل بحرین در بازی رفت بازی خوبی از خود نشان دادیم اما در دیدار برگشت نتوانستیم آنطور که باید و شاید در مقابل بحرینی ها ظاهر شویم.

کریمی در خصوص حضور مجتبی جباری در استقلال که سال‌ها شاگرد او بوده است، گفت: مجتبی بازیکن بزرگی است و اگر مصدومیتش برای همیشه برطرف شود می تواند در تیم‌های اروپایی نیز بازی کند، چرا که پتانسیل این کار را دارد و صحبت های من و مجتبی بماند برای بعد از دیدار مقابل استقلال تهران.

سرمربی تیم شاهین بوشهر همچنین در خصوص محمد نصرتی بازیکنی که در دیدار پرسپولیس مقابل داماش گیلان مرتکب تخلفات انضباطی شده است، گفت: من نصرتی را از سال‌ها پیش می شناسم چندین سال برای تیم ملی بازی کرده و ندیده بودم که مشکلاتی داشته باشد اما امیدوارم با توجه به شرایطی که وی داشته و باعث صعود ما به جام جهانی شده مسئولین فوتبال در خصوص وی گذشت کنند تا فوتبال این بازیکن به نابودی کشیده نشود.

کریمی در خصوص اینکه حجت الاسلام علیپور عنوان کرده بود که مواظب "ف ک" هاست، افزود: مطمئن باشید که منظور ایشان به من نبوده است، چرا که هم آقای علیپور و هم آقای عزیزمحمدی گفته بودند که فیروز کریمی مربی منشوری نیست و تنها اشکال من این بود یک سری مصاحبه‌هایی انجام دادم که همان باعث محرومیتم شد.

وی در خصوص فرهاد کاظمی و فراز کمالوند نیز گفت: من هر دو را می شناسم و به جرات قسم می خورم که این دو نفر از انسان‌های سالم و درستکار هستند و همیشه کارهای خیر انجام می دهند اگر چه شاید خود آنها مایل نباشند که من اینها را بگویم اما فرهاد کاظمی نیمی از دارایی‌های زندگی‌اش را هزینه بیماران خاص و فقرا کرده و به اهل بیت ارادت خاصی دارد. فراز کمالوند نیز که شاگرد بنده بوده و در مکتب من بزرگ شده اهل نماز شب است و تا آنجا که ممکن باشد به نیازمندان و مستمندان کمک می کند.

سرمربی تیم شاهین بوشهر در پایان و در خصوص هواداران استقلال نیز گفت: بدون اغراق باید بگویم که طرفداران استقلال یکی از بهترین هواداران فوتبال هستند و من این را زمانی که در استقلال بودم به عینه تجربه کردم.

دیدار تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:45 فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.