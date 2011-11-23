به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه همایش ملی اوقات فراغت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت پرونده باغ قلهک گفت : درموضوع باغ قلهک دیدم بعضی ها می خواهند موضوع را سیاسی کنند ولی مطلقا این موضوع سیاسی نیست و موضوع قانون است؛ در هر کشوری باید ضوابط و قوانین آن کشور رعایت شود و افراد خارجی و هموطنان همه باید قوانین را رعایت کنند.

وی افزود: در موضوع باغ قلهک قوانین رعایت نشده است، سفارت انگلستان فضاهای سبز را از بین برد و درختان را سوزاند و طبیعتا ما وظیفه داشتیم که قانون را برای همه به یک شکل اعمال کنیم. اگر یک شهروند ما یک درخت را حتی هنگامی که پروانه ساختمان می گیرد نتواند منتقل کند باید دو برابر آن درخت بکارد و جریمه نقدی هم بدهد ، چنانچه در منطقه یک در باغی که قطع درخت داشت شهرداری آن را تبدیل به پارک عمومی کرد .

شهردارتهران تصریح کرد: دراین پرونده قاضی است که باید حکم دهد ولی در قانون پیش بینی شده اگر چنین تخلفی انجام شود می توانند آن باغ را به نفع شهر به پارک عمومی تبدیل کنند یا فرد را جریمه نقدی کند و ملزم به این که 2 برابر بن قطع شده کاشت را انجام دهد ، به هر حال ما منتظریم قوه قضایه به این مهم رسیدگی کند و قوه قضایه هم حساسیت لازم را پیدا کرده است و موضوع را دنبال می کند .

وی در ادامه گفت: اوقات فراغت در کلان شهرهای بزرگ به ویژه شهری مانند تهران از دغدغه های مهم هر مدیریتی است ، چراکه اوقات فراغت تاثیر گذار در زندگی مادی و معنوی مردم جامعه است و مدیریت شهری در تلاش است تا با کمک نخبگان جامعه این اوقات فراغت را غنی سازی کند و آن را بر بستر عقلانیت و معنویت پیش ببرد.

وی افزود: طی سال های گذشته هر چند بعضی جاها مورد انتقاد واقع شدیم اما این سیاست را دنبال کردیم؛ در نقاط مختلف شهر هر شهروندی تصمیم بگیرد از امکانات ورزشی استفاده کند از امکانات ورزشی رایگان تا امکانات با هزینه کم در اختیارش است.

قالیباف ادامه داد: هرچند سهم از امکانات ورزشی بانوان نسبت به آقایان کمتر است که با توجه به این موضوع اولویت را به بانوان دادیم و امروز بیش از 100 سالن ورزشی و 4 پارک ویژه بانوان در شهر داریم.

شهردار تهران تصریح کرد: چند وقت قبل چند شهروند انگلیسی به تهران آمده بودند و خواستند از تجهیزات عمومی ورزشی استفاده کنند ولی اول به دنبال جایی بودند که سکه بیاندازند تا بتوانند از دستگاه های ورزشی استفاده کنند ، می بینیم که حتی در کشورهای برخوردار و پیشرفته نیز در اماکن عمومی استفاده از امکانات در مقابل اخذ وجه است اما در تهران بدون وجه استفاده از امکانات عمومی انجام می شود ، هرچند این امکان از پول مردم ایجاد شده است اما کارهای خوبی انجام شده مثلا در شهر تهران بالغ بر 250 کتاب خانه ساختیم و شهر بالغ بر 50 کتاب خانه شبانه روزی دارد اما تا چند سال قبل فقط 2 کتاب خانه شبانه روزی داشتیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی معتقدند که شهر را سیمان و بتن احاطه کرده و شهر را با تفکر نظامی اداره می کنید ، گفت: نظر همه محترم است هم برای خودشان هم برای دیگران که بخواهند به شهر نگاه کنند ، ولی من بر این باورم که امروز رویکرد فرهنگی و اجتماعی که در شهر است در دوره های گذشته نبوده و من قضاوت را بر عهده مردم می گذارم ، زمانی من رئیس پلیس کشور بودم اولین حرفی که به جامعه زدم جامعه محوری امنیت بود و همه دیدند که امنیت را هم با نگاه جامعه محوری پیش بردم و امروز هم اساس کار در شهرداری با نگاه فرهنگی پیش می رود ، ولی هرکس آزاد است هر حرفی را بر اساس نگاه خود بزند و من برای نگاه ها احترام قائل هستم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براین که دولت امکان استفاده از صندوق ذخیره ارزی را به این دلیل به شما نمی دهد که حساب و کتاب درست به دولت پس نمی دهید ، اظهار کرد: این که شهرداری تهران پاسخگوی هزینه ها به دولت نبوده درست و صحیح نیست، با صراحت می گویم تا سال 84 در هیچ دوره ای، در مدیریت هیچ شهرداری ، شهرداری حساب شفاف و روشن نداشت و حسابرس ها همیشه گزارش غیر قابل اظهار نظرمی دادند ، اما امروز افتخار شهرداری تهران این است که هرکس اراده کند و وارد سایت شهرداری تهران شود به روز حساب های شهرداری تهران را می بیند که یکی از افتخارات ما است.

وی افزود : البته من این حرف را از دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی شنیده ام که دولت رعایت قوانین و مقررات را نکرده است اما دیوان محاسبات مرکز اجرای این موارد است که بودجه های دولتی که به ما می دهند بر اساس آن ما گزارش های خود را مرتب و سالیانه می دهیم و محال است در شهرداری تهران خرداد ماه بگذرد و گزارش مالی حسابرسی ارایه نشود.