سه هزار داوطلب در هلال احمر استان قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیاتی ظهر چهارشنبه در مراسم همایش تجلیل از داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر استان که با حضور حجت الاسلام ادیب یزدی استاد حوزه و دانشگاه، صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از داوطلبان هلال احمر در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) برگزارشد اظهارداشت: هلال احمر یک تشکل جهانی است و تعداد اعضای آن از بسیاری از سازمانهای جهانی بیشتر است و در خدمت به انسانهای همه جوامع جایگاه خصی دارد.

وی افزود: داوطلبان هلال احمر کشورمان با الهام از پیامبر اکرم(ص) به عنوان اولین داوطلب که برای اصلاح جامعه برانگیخته شدند بهترین الگوی عملی در مسیر انسانیت و فطرت بشر را دارند و کمک به انسانها برای خیرین و داوطلبان ما با تاسی از رسول گرامی اسلام کاری ارزشمند و خداپسندانه است.

حیاتی تصریح کرد: با اختصاص بیش از 300 میلیون ریال 25 پروژه در استان قزوین توسط جمعیت هلال احمر استان اجرا شده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح همای رحمت در ماه رمضان با همکاری کمیته امداد و توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان، جمع آوری کمک دوهزار و 500 میلیون ریالی به سیل زدگان سومالی، از مهمترین کارهای انجام شده در ماههای اخیر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: کمک های درمانی و دارویی به نیازمندان، اجرای طرح فرشتگان رحمت و برپایی سفرهای زیارتی از کارهای دیگر جمعیت هلال احمر استان در نیمه اول سال جاری است.

این مسئول استقبال جوانان از فعالیتهای هلال احمر بویژه بخش داوطلبان را رضایت بخش دانست و گفت: خوشبختانه بیش از سه هزار نفر از جوانان استان در سازمان داوطلبان عضویت دارند و در کارهای خیر و عام المنفعه شرکت می کنند.

در این مراسم از 35 خیر و داوطلب نمونه استان قزوین تجلیل شد.