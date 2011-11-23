کاروان تیم کاراته سپاهان برای شرکت در مسابقات جهانی راهی ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان ناظریان به عنوان قهرمان ایران و نماینده اول کشورمان امروز از فرودگاه امام خمینی ( ره ) عازم استانبول ترکیه شدند تا در تورنمنت بزرگ و بین المللی جام باشگاه های جهان که با حضور تیم های مطرح جهان برپا می شو د، شرکت کنند .

دومین دوره پیکارهای جام باشگاههای جهان شش و هفت آذر ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود و تیمهای فولاد مبارکه سپاهان، مناطق نفت خیز جنوب و گلساران رشت به نمایندگی از کاراته کشورمان در این رقابتها حضور دارند . البته تیم فولاد سال گذشته نیز در این مسابقات حاضر شد و نتیجه قابل توجهی را به دست نیاورد .