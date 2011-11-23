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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

کاروان تیم کاراته سپاهان برای شرکت در مسابقات جهانی راهی ترکیه شد

کاروان تیم کاراته سپاهان برای شرکت در مسابقات جهانی راهی ترکیه شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاروان ۱۱ نفره تیم کاراته سپاهان امروز دوم آذرماه برای حضور در رقابتهای جام باشگاه های جهان عازم ترکیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان ناظریان به عنوان قهرمان ایران و نماینده اول کشورمان امروز از فرودگاه امام خمینی(ره) عازم استانبول ترکیه شدند تا در تورنمنت بزرگ و بین المللی جام باشگاه های جهان که با حضور تیم های مطرح جهان برپا می شود، شرکت کنند.

دومین دوره پیکارهای جام باشگاههای جهان شش و هفت آذر ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود و تیمهای فولاد مبارکه سپاهان، مناطق نفت خیز جنوب و گلساران رشت به نمایندگی از کاراته کشورمان در این رقابتها حضور دارند. البته تیم فولاد سال گذشته نیز در این مسابقات حاضر شد و نتیجه قابل توجهی را به دست نیاورد.

کد مطلب 1467729

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