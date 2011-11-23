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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

کنگره انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور در شیراز برگزار می شود

کنگره انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور در شیراز برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: کنگره علمی سالیانه انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور با حضور نزدیک به 15 شرکت کننده خارجی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی و اجرایی این کنگره با اشاره به برگزاری آن در روزهای سوم و چهارم آذرماه جاری، گفت: حدود 210 نفر در کنگره شرکت می کنند که در بین آنها شرکت کنندگانی از کشورهای نروژ، کرواسی، بوسنی، پاکستان، امارات و مصر نیز حضور دارند.

بهروز آستانه افزود: این کنگره به صورت سالیانه توسط انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی ایران در تهران برگزار می شد که امسال برای نخستین بار با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) در شیراز برگزار می شود.

وی که بنیان گذار رشته ژورنالیسم پزشکی در ایران است، گفت: طی دو روز برگزاری کنگره 26 مقاله پذیرفته شده به صورت سخنرانی ارائه می شود که 12 مورد از آنها مربوط به شرکت کنندگان خارجی است.

دکتر آستانه بیان کرد: در پایان هر کدام از روزهای برگزاری یک کارگاه آموزشی نیز برگزار می شود.

این عضو شورای مرکزی کمیته بین المللی اخلاق نشر در زمینه محورهای مورد بحث در همایش نیز گفت: مشخصات مولفان و مشکلات مرتبط با آن، سرقت علمی و ادبی، جعل داده ها، تحریف داده ها، تضاد منافع، چاپ تکراری و ثبت مضاعف مقالات در دفاتر مجلات ازجمله مباحثی است ک در کنگره مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

کنگره علمی سالیانه انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور از سوم آذر ماه جاری در هتل همای شیراز فعالیت خود را آغاز می کند. 

کد مطلب 1467732

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