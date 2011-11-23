مجتمع مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرمان در رشته های متنوع کارآموز می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرکمانداری گفت: این مجتمع در رشته ها و بخشهای متنوع کوتاه مدت، بلندمدت و تخصصی رشته های ویژه خواهران، مهارتهای پیشرفته جواردانشگاهی، سیارشهری، آموزش در صنایع و دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت به ارائه آموزش های مهارتی می پردازد.

میرکمانداری ابراز داشت: در بخش برادران رشته های جوشکاری، درودگری، مکانیک صنایع، برق، CNC، تاسیسات، فرز، PLC، تعمیرلوازم گازسوز، ورقکاری، الکترومکانیک برای اموزش مهارت ها به کارآموزان در نظر گرفته شده اند.

وی ادامه داد: در بخش خواهران نیز رشته های مختلف هنری مانند ابریشم دوز، کیف دوزی، چاپ باتیک، طراحی های مختلف، مسگر و تابلوسازی تزئینی، پته دوز، نقاشی روی سفال، شیشه آماده آموزش کارجویان و مهارت آموزان است.

این مسئول با اشاره به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی مهارت کرمان در این مجتمع از سال تحصیلی جاری در رشته های تعمیر و نصب آسانسورو پله برقیف مکانیک صنایع و ماشین ابزار تصریح کرد: درصد بالایی از مهارت آموختگان جذب بازار کار می شوند.