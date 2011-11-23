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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

بورد اعلام کرد:

خانواده خاستگاه هویت و فرهنگ پذیری افراد است

خانواده خاستگاه هویت و فرهنگ پذیری افراد است

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملارد گفت: خانواده خاستگاه هویت هر فرد و شکل دهنده شخصیت افراد در ورود به فعالیت های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد ظهر چهارشنبه در همایش تحکیم بنیان خانواده که به همت رابطان امور بانوان ادارات شهرستان ملارد برگزار شد، اظهار داشت: خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در موفقیت افراد نقش بسزایی دارد.

وی افزود: خانواده خاستگاه هویت هر فرد و شکل دهنده شخصیت افراد در ورود به فعالیت های اجتماعی است.

این مسئول یادآور شد: با توجه به این مهم خانواده در  فرهنگ پذیری افراد نقش مهمی دارد و این امر بر لزوم توجه به استحکام  پایه های خانواده می افزاید.

وی  با اشاره به سرفصل های مهم در راستای موفقیت در خانوداه عنوان کرد: همدلی، هفکری، پایبندی به رعایت حقوق یکدیگر، اجرای فرامین دینی، احساس تعهد و مسئولیت از جمله عواملی است که در تحیکم خانواده نقش دارد.

فرماندار شهرستان ملارد اعلام کرد: رعایت این اصول در تحکیم و تقویت کانون گرم خانواده نقش مهمی دارد.

همچنین در حاشیه برپایی این همایش 25 نفر از بانوان ملاردی در جشنواره غذا شرکت کرده و به ارائه هنر خود در زمینه  طبخ غذاهای مختلف پرداختند.
 

کد مطلب 1467736

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