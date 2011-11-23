خانواده خاستگاه هویت و فرهنگ پذیری افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد ظهر چهارشنبه در همایش تحکیم بنیان خانواده که به همت رابطان امور بانوان ادارات شهرستان ملارد برگزار شد، اظهار داشت: خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در موفقیت افراد نقش بسزایی دارد.

وی افزود: خانواده خاستگاه هویت هر فرد و شکل دهنده شخصیت افراد در ورود به فعالیت های اجتماعی است.

این مسئول یادآور شد: با توجه به این مهم خانواده در فرهنگ پذیری افراد نقش مهمی دارد و این امر بر لزوم توجه به استحکام پایه های خانواده می افزاید.

وی با اشاره به سرفصل های مهم در راستای موفقیت در خانوداه عنوان کرد: همدلی، هفکری، پایبندی به رعایت حقوق یکدیگر، اجرای فرامین دینی، احساس تعهد و مسئولیت از جمله عواملی است که در تحیکم خانواده نقش دارد.

فرماندار شهرستان ملارد اعلام کرد: رعایت این اصول در تحکیم و تقویت کانون گرم خانواده نقش مهمی دارد.

همچنین در حاشیه برپایی این همایش 25 نفر از بانوان ملاردی در جشنواره غذا شرکت کرده و به ارائه هنر خود در زمینه طبخ غذاهای مختلف پرداختند.

