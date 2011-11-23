محمدحسن شجاعفرد در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این مراسم برای نخستین بار با همت و تلاش انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم از ساعت 18 عصر روز پنجشنبه سوم آذر ماه در مجتمع فرهنگی وتوس شهر مقدس قم به انجام خواهد رسید.
وی افزود: در این مراسم از 150 پیشکسوت ورزش قم دعوت به عمل آمده است و از تعدادی از این چهرههای سابق ورزش قم به صورت ویژه تقدیر خواهد شد تا انشاءالله خاطره خوشی از حضور این عزیزان در کنار یکدیگر در ذهنها باقی بماند.
مدیر عامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم در ادامه به دیدار اعضای هیئت مدیره این انجمن با استاندار قم اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از نحوه تشکیل انجمن و همچنین فعالیتهای انجمن در راستای خدمات رسانی به پیشکسوتان عزیز ورزش قم ارائه شد.
وی از نگاه ویژه استاندار قم به این انجمن و پیشکسوتان ورزش قم خبر داد و یاد آور شد: هدف ما این است که پیشکسوتان به بدنه ورزش آمده و برای رشد این رشته ورزشی از توانایی و تجربه این عزیزان که سالها سختیهای ورزش را تحمل کردهاند استفاده کنیم.
شجاعفرد اضافه کرد: در حال حاضر هیئت ورزشی دارای کمیته پیشکسوتان است و آنچه که ما را نسبت به تشکیل این انجمن و همچنین پیگیری امورات آن تشویق میکند، روحیه بسیار خوب و گذشتی است که پیشکسوتان از خود نشان میدهند، آنها به دنبال جایگاه، مقام و مادیات نیستند و این روحیهای است که این عزیزان را در جامعه مورد ارزش و احترام قرار داده است.
وی بیان داشت: در نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزش استان قم کسانی حضور پیدا می کنند که شاید سالهای سال از یکدیگر دور بودهاند اما هر کدام در اقصی نقاط کشور عزیزمان خدمات ارزندهای را به ورزش و همچنین سایر عرصهها ارائه کردهاند.
مدیر عامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم تصریح کرد: در طول سال همواره به موقع از این عزیزان عیادت کرده و به مناسبتهای مختلف سری به آنها زده و از اوضاع و احوال این قشر پر تلاش سالهای نه چندان دور ورزش قم تجلیل میکنیم که این را وظیفه انجمن و حرکتی در راستای احترام به پیشکسوت و همچنین توسعه امور فرهنگی در ورزش میدانیم.
قم- خبرگزاری مهر: مدیر عامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم از برگزاری نخستین مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش قم خبر داد.
محمدحسن شجاعفرد در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این مراسم برای نخستین بار با همت و تلاش انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم از ساعت 18 عصر روز پنجشنبه سوم آذر ماه در مجتمع فرهنگی وتوس شهر مقدس قم به انجام خواهد رسید.
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