ملت ایران برای پیشبرد برنامه هایش نیاز به بمب اتم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان پاکدشت گفت: ملت ایران 33 سال است در مقابل تمام زورگویان عالم ایستاده اند و فشارها را تحمل کرده و خسته نشده اند.

رئیس جمهور بیان کرد: در هفته بسیج و آستانه محرم مسائل مهمی در جهان در جریان است؛ بسیج تشکل جهانی است، فرهنگ، آرمان و راه نورانی برای رسیدن به قله های کمال انسانی است و در طول 33 سال فرهنگ و حرکت بسیج نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان یک تحول عمیق انسانی را پایه گذاری کرده است.

احمدی نژاد به حقیقت و آرمان بسیج اشاره کرد و یادآور شد: امام (ره) که بزرگترین شخصیت تاریخ بعد از پیامبر(ص) و ائمه(ع) است می خواهد که خداوند با بسیجیان محشورشان گرداند.

وی افزود: خداوند متعال انسان را بر فطرت الهی آفریده است، عمق نهاد و وجود انسان، الهی است. اگر زنجیرهای جهل، غفلت، خودخواهی، زیاده طلبی، خودخواهی از دست و پای انسانها باز شود، همه به دنبال حقیقت و کمال انسانی هستند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر به عمق فطرت انسانها مراجعه کنیم، همه به دنبال علم، حکمت، رأفت و مهربانی و ارزشهای الهی هستند.همه به دنبال گذشت و فداکاری هستند و همه انسانها به دنبال آرامش، امنیت، عزت و سعادتمند و همه به دنبال پاکی و صلح و برادری هستند. این در عمق وجود انسانهاست، اما چرا این ارزشهای الهی و انسانی در جامعه بشری وارد نمی شود؟

وی افزود: دو عامل مانع جاری شدن این ارزشها در جامعه انسانی است که اولین آنها طاغوتها و شیطان صفتها هستند و بیکاری، کینه و خودخواهی، بی عدالتی و تبعیض را در جهان مستقر می کنند؛ عامل دوم غفلت انسانها از ارزشهای وجودی، کرامت و انسانیتشان است.این دو عامل باعث می شود تا ارزشها بر جامعه بشری حاکم نشود.

رئیس جمهور اضافه کرد: روحیه و حرکت بسیجی یعنی کنار زدن همه غفلتها، بد اندیشی ها و کج اندیشی ها برای اصلاح جامعه و استقرار محبت و رفع مشکلات جامعه است.

وی افزود: بسج جاری شدن ارزشهای الهی و انسانی در لحظه لحظه زندگی انسانها و خدمتگزاری به آحاد بشر و عشق الهی و بی پایان به انسانهاست.

این مسئول اشاره کرد: بسیج یعنی پاکی، مهربانی، خدمتگزاری و اساس تأسیس بسیج بر مبنای همین فرهنگ است.در دوران دفاع مقدس بسیج برای استقرار امنیت با دشمنان جنگید.

بسیجی باید نماد پاکی، ایمان، محبت، تواضع، خدمتگزاری و فروتنی در مقابل آحاد مردم باشد

وی افزود: بسیجی باید نماد پاکی، ایمان، محبت، تواضع، خدمتگزاری و فروتنی در مقابل آحاد مردم باشد و اولین مدافع عدالت، حقوق مردم و اولین ایستاده در مقابل قدرتهای ظالم دنیا باشد و فقط در مسیر پاکی و عدالت و عشق حرکت کند.

رئیس جمهور عنوان کرد: بسیجی خود را محو و فدای جامعه می کند و در مقابل منافع ملت و آرمانهای ملت، خودش را به حساب نمی آورد.

وی افزود: عمق حرکت بسیجی را در حادثه عاشورا و حرکت امام حسین(ع) می بینیم. یاران امام حسین تجسم بسیج و بسیجی بودند و هر کس در گوشه و کنار دنیا می خواهد به این مقام نائل شود باید به لحاظ آرمانها، خدمتگزاری، تلاش برای ساختن و عشق به مردم مانند امام حسین(ع) و یارانش باشد.

این مسئول گفت: تنها راه نجات بشریت گسترش فرهنگ بسیجی در سراسر عالم است و مشکلات جامعه بشری به دلیل فاصله گرفتن از این فرهنگ است.

وی افزود: دشمنان در اقتصاد دچار مشکل و بحران شده و راه حل آن را در لشگرکشی به عراق و افغانستان متوسل شدند؛ این فرهنگ ناصالحانی است که امروز بر مراکز قدرت جهان مسلط شده اند.

احمدی نژاد تصریح کرد: وقتی می بینند ملت ایران تصمیم گرفته قله های عزت و پیشرفت را طی کند و پرچمدار صلح و عدالت در جهان شده است، برای بهانه تراشی بر علیه حرکت ملت ایران هر روز بهانه ای می آورند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کسانی در مقابل حرکت هسته ای ایران بهانه جویی می کنند، بیان کرد: کسانی که هزاران بمب اتم ذخیره کرده اند، چنین مسائلی را مطرح می کنند؛ ما بارها این را پاسخ داده ایم، اما ظاهراً اینها موجوداتی هستند که باید صد بار حرفی را تکرار کرده و در گوششان فرو کنیم.

وی افزود: ملت ایران نیازی به بمب اتم ندارد؛بمب اتم برای کسانی است که گاوچران بودند و با کشتار مردم بر آمریکا مسلط شدند.

این مسئول تصریح کرد: بمب اتم برای کشورهایی است که فاقد تمدن، تاریخ و فرهنگ هستند، ایران که دارای فرهنگ و تمدن است، نیازی به بمب اتم ندارد؛ به ما می گویند ثابت کنید که بمب اتم ندارید؛ چیزی که از اساس وجود ندارد، چگونه می توانیم اثبات کنیم؟ بمب اتم ما جوانهای پاکدشت هستند.