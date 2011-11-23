اقدامات انجام شده برای ساماندهی خیابانهای مشکین دشت رضایتبخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو در نشست مردمی با اهالی مشکین دشت با اشاره به اقدامات مناسب در ساماندهی خیابانها و مسیرهای تردد داخل مشکین دشت، این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی ادامه داد: این خدمات با همکاری شهروندان و مسئولان خادم حاصل شده است که باید پاس داشته شود البته باید بیشتر تلاش شود تا خدمات افزونتری ارائه شود زیرا این ملت شایسته هر نوع خدمتی هستند.

این مسئول بیان کرد: پیرو جلسه پیش با اهالی این منطقه، یکی از درخواستهای ویژه در خصوص رفع چالش میان شورای اسلامی مشکین دشت و شهرداری بوده است.

نماینده مردم کرج در خانه ملت اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته و انتصاب یک شهردار خدمتگزار، این امر محقق شده ضمن اینکه مشکلات بزرگی رفع و کارهای عظیمی نیز صورت گرفته است.

آجرلو افزود: موضوع خانه های قولنامه ای اهالی منطقه یکی دیگر از دغدغه های قابل پیگیری از طرف ما بوده است.

تمامی خانه ها به زودی سنددار می شود

این مسئول گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی خانه ها به زودی سند دار شده و مردم از این اضطراب رهایی خواهند یافت.

آجرلو یادآور شد: لازم است برای پیگیری و انجام به هنگام این مصوبه، دفتر اداری مورد نیاز در این ناحیه تامین و در منطقه مستقر شود تاشهروندان در سریع ترین زمان ممکن به خواسته ها یشان دست یابند.

نماینده مردم کرج در خانه ملت اظهار داشت: قدر شناسی مردم در خصوص تشکیل استان البرز انرژی مضاعفی برای خدمتگزاری فرآهم آورده است.

وی با تشکر از قدردانی و قدرشناسی مردم در خصوص تلاشهای صورت گرفته برای تشکیل استان البرز، این مهم را منشا خدمات بزرگتری برای منطقه دانست.

قدمهای بزرگی برای احقاق حقوق واقعی شهروندان منطقه برداشته شده است

وی اضافه کرد: از بدو تشکیل استان البرز قدمهای بزرگی برای احقاق حقوق واقعی شهروندان منطقه برداشته شده و پای در مسیری مهم نهاده ایم.

این مسئول افزود: درصورت همکاری و مسئولیت پذیری عوامل موثر و مسئولان استان، می توان امیدوار بود که مقدمات عمران و آبادانی بیش از پیش منطقه، هرچه سریعتر کلید خورده و به یک فرجام نیک بینجامد.

آجرلو گفت: با هشت سال افتخار نمایندگی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، احساس سربلندی می کنم که راه را به درستی طی و آنچه را که در توانم بوده، در طبق اخلاص گذارده ام.

وی افزود: امروز در بسیاری از حوزه ها گامهای بزرگ و ماندگاری برداشته ایم که شهروندان به زودی شاهد تحقق آنها خواهند بود.

آغاز پروژه های کلان نشان از افق روشن استان البرز دارد

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا گفت: آغاز پروژه های کلان بزرگراهی از جمله آزاد راه شمال – جنوب کرج، توبان همت، طرح توسعه اتوبان کرج – تهران و آزاد راه طالقان – تنکابن نشان از افق روشن استان دارد.

این مسئول بیان کرد: آزادراه هشتگرد - آزادبر، خط راه آهن فرودگاه پیام و ... نیز نشان ازافق روشن ترسیم شده برای استان است که باید این امر را به قضاوت آیندگان بگذاریم.