به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروتن رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی گفت: جشنواره شعر بیداری اسلامی در حال داوری آثار است و از 250 شعر رسیده، 120 اثر در مرحله نخست داوری پذیرفته شدهاند.
وی با اشاره به روند داوری آثار گفت: داوری این جشنواره در قالبهای شعر کلاسیک، نو و ترانه با فرامرز عرب عامری، حمیدرضا شکارسری و کوروس احمدی است.
رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم ورود هنرمندان و شاعران به عرصه بیداری اسلامی توجه ویژه به این عرصه را از رسالتهای فعالان حوزه هنر دانست و گفت: 10 اثر برتر این جشنواره، جوایز ویژهای دریافت خواهند کرد و هیئت داوران 50 اثر برتر رسیده را نیز معرفی خواهد کرد.
مراسم اختتامیه جشنواره شعر بیداری اسلامی با عنوان موج بیداری، شنبه 5 آذر ساعت 16 در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی برگزار میشود.
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