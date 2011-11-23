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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

با برگزاری مراسم اختتامیه/

برترین‌های «موج بیداری» معرفی می‌شوند

برترین‌های «موج بیداری» معرفی می‌شوند

اختتامیه جشنواره «موج بیداری» پنجم آذر در سالن فجر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروتن رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی گفت: جشنواره شعر بیداری اسلامی در حال داوری آثار است و از 250 شعر رسیده، 120 اثر در مرحله نخست داوری پذیرفته شده‌اند.

وی با اشاره به روند داوری آثار‌ گفت: داوری این جشنواره در قالب‌های شعر کلاسیک، نو و ترانه با فرامرز عرب عامری، حمیدرضا شکارسری و کوروس احمدی است.

رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم ورود هنرمندان و شاعران به عرصه بیداری اسلامی توجه ویژه به این عرصه را از رسالت‌های فعالان حوزه هنر دانست و گفت: 10 اثر برتر این جشنواره، جوایز ویژه‌ای دریافت خواهند کرد و هیئت داوران 50 اثر برتر رسیده را نیز معرفی خواهد کرد.

مراسم اختتامیه جشنواره شعر بیداری اسلامی با عنوان موج بیداری، شنبه 5 آذر ساعت 16 در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1467741

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