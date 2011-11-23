به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروتن رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی گفت: جشنواره شعر بیداری اسلامی در حال داوری آثار است و از 250 شعر رسیده، 120 اثر در مرحله نخست داوری پذیرفته شده‌اند.

وی با اشاره به روند داوری آثار‌ گفت: داوری این جشنواره در قالب‌های شعر کلاسیک، نو و ترانه با فرامرز عرب عامری، حمیدرضا شکارسری و کوروس احمدی است.

رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم ورود هنرمندان و شاعران به عرصه بیداری اسلامی توجه ویژه به این عرصه را از رسالت‌های فعالان حوزه هنر دانست و گفت: 10 اثر برتر این جشنواره، جوایز ویژه‌ای دریافت خواهند کرد و هیئت داوران 50 اثر برتر رسیده را نیز معرفی خواهد کرد.

مراسم اختتامیه جشنواره شعر بیداری اسلامی با عنوان موج بیداری، شنبه 5 آذر ساعت 16 در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی برگزار می‌شود.

