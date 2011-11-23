هیئات مذهبی برای پخش غذای نذری از ظروف پلاستیکی استفاده نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و شهادت امام حسین(ع) و یارانش اظهار داشت: طی ماه محرم شهروندان و هیئات مذهبی اقدام به پخش مواذ غذایی نذری می کنند که در این زمینه از ظروف پلاستیکی استفاده می شود.

وی افزود: استفاده از ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف و ریختن غذاها و چای داغ در آنها برای افراد ضرر دارد و باعث بروز بیماری می شود.

ظروف یک بار مصرف موجب بروز مشکلات زیست محیطی شده است

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر یکی از معضلاتی که باعث بروز آلودگی زیست محیطی شده است، ماندگاری بین 300 تا 500 ساله ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف در طبیعت است.

کمالی زاده ادامه داد: وجود این ظروف در طبیعت سلامت انسانها را به خطر می اندازد، رهاسازی ظروف یک بار مصرف و پلاستیکی در معابر می تواند اثرات شیمیایی برای انسانها داشته باشد.

ریختن ظروف یک بار مصرف در معابر باعث آبگرفتگی جوی ها می شود

معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: همچنین وجود ظروف مذکور در معابر، باعث آبگرفتگی جوی ها و کانال ها و خدشه وارد شدن به چهره شهر می شود.

وی ادامه داد: این ظروف دارای مشتقاتی از مواد نفتی هستند و ساختار آنها به گونه ای است که زمانی که در معرض مواد داغ مانند چای و غذا قرار می گیرند، تمام مواد نفتی به همراه غذا وارد دستگاه گوارشی انسان می شود.

هیئات برتر در زمینه عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف تشویق می شوند

این مسئول افزود: این در حالیست که بسیاری از مجامع معتبر جهان استفاده از این ظروف را یکی از دلایل جدی و اصلی سرطان می دانند.

کمالی زاده گفت: در این زمینه آن دسته از هیئاتی که در ماه محرم و عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) از ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف استفاده نکنند،‌ از سوی شهرداری تشویق خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج افزود: هیئات مذهبی می توانند برای پخش نذورات خود از ظروف شیشه ای یا فلزی استفاده کنند.





