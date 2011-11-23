به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان که در مدرسه فیضیه برگزار شد با طرح سئوالهایی از قبیل اینکه دعوای جمهوری اسلامی ایران با دنیا چیست؟ چرا امروز چالشهای این گونه بین انقلاب اسلامی و قدرتهای بزرگ وجود دارد؟ 33 سال است که این تقابل شکل گرفته و علت اصلی این تقابل چیست؟ اظهار داشت: اگر ما پاسخ این سئوالها را بتوانیم به خوبی برای خودمان و مردم و منطقه تبیین کنیم بسیاری از سئوالهای دیگرهم پاسخ داده میشود.
وی ادامه داد: اگر بگوئیم علت مخالفت آنها این است که اندیشه متفاوتی با ما دارند بلافاصله این سئوال مطرح میشود که خیلیها اندیشههای متفاوتی با هم دارند اما چرا این تفاوت به این میزان عوارض داشته است؟
جلیلی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران پیامی را مطرح میکند اما مخالفان و کسانی که سالها زحمت کشیدند و هزینه کردند برای اینکه به نقطهای برسند نمیتوانند این پیام را تحمل کنند.
دبیرشورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: درجهان قدرتهایی با تمام سرمایه وظرفیت تلاش کردند درعرصههای قدرت، ثروت، علم و الگوهایی که باید بر جامعه بشری حاکم باشد، انحصارهایی ایجاد کردند و مهمترین خطر برای این قدرتها شکسته شدن انحصارها است.
وی تاکید کرد: بسیاری از کشورها مانند هندوستان و پاکستان به فناوریهای هستهای دست یافتند و حتی سلاح آن را آزمایش کردند اما باآنها به این اندازه که با جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به فناوری هستهای را درچارچوب ان پی تی دنبال میکند ، برخورد نشد.
ایران انحصار منطق حاکم بر مناسبات را شکسته است
وی با بیان اینکه حرکت جمهوری اسلامی برای دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای برای غربیها قابل تحمل نیست اظهار داشت: اگر امروز ما حرکتی را شروع کردیم که انحصار قدرت، ثروت و علم آنها را در هم بشکند شاید برای آنها قابل تحمل باشد، ولی چیزی که قابل تحمل نیست، شکست انحصار منطق حاکم بر مناسبات در عرصه بینالمللی است و در واقع دعوای غرب با جمهوری اسلامی در همین مسئله است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: فریاد استکبار بلند است که جمهوری اسلامی ایران طریقت عصر حاضر را از بین میبرد و نمیشود این را پذیرفت.
وی با انتقاد از سیاستهای استکبار وصهیونیستها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد: آنها درهمین هفته تمام مناسبات و ظرفیت های بینالمللی خودشان را جمع کردند و از هر جریان و بستری که میتوانستند استفاده کردند تا با حرکت رو به جلو جمهوری اسلامی مقابله کنند.
سناریو سنگین غربیها علیه جمهوری اسلامی
جلیلی به ذکر برخی از این سیاستها اظهار داشت: روز جمعه حرکت سنگینی را شروع کردند که قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر کنند. همان روز حرکتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کردند که قطعنامهای علیه ایران در موضوع تروریسم صادر کنند. روز دوشنبه حرکتی را در سازمان ملل دنبال کردند که قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در موضوع حقوق بشر صادر کنند.
وی نگاه اساسی حاکم بر جریان سلطه و تفکر غرب و مبنای تمام نگرشهای آنها را بر اساس الگوی هزینه و فایده دانست و گفت: نظام سلطه امروز به خوبی فهمید که اندیشه اسلام ناب که از سوی جمهوری اسلامی مطرح میشود به دلیل ظرفیتهای الهی که دارد به خوبی مورد پذیرش واقع میشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: اندیشه اسلام ناب علاوه بر اینکه بر دلها و فطرت انسانها مینشیند این ظرفیت را دارد که برای انسانها و جوامع، تعالی و پیشرفت بیافریند. اگر اندیشه اسلام ناب زمانی در بحث نظری مطرح میشد، امروز الگوی عملی پیدا کرده است و این الگوی عملی نشان داد که میتوان مقاومت و پیشرفت کرد.
وی با بیان اینکه الگوی اسلام ناب زمانی که در شئون جامعه و حکومت ساری و جاری شود، تولید قدرت میکند تصریح کرد: نظام سلطه زمانی موفق است که بتواند مانع از معرفی، پیشرفت و تکثیر این الگو شود و در حال حاضر مهمترین نگرانی آنها ظرفیتهای جدی این الگو است.
آمریکا با ذلت از عراق خارج میشود
جلیلی افزود: یکی از نمونههای این الگو استقامت و پایداری مردم عراق است که باعث شد آمریکاییها با وجود اینکه هنوز 10 سال از حضورشان در این کشور نگذشته است، با ذلت از عراق خارج شوند.
وی ادامه داد: خود غربیها به این مسئله اعتقاد دارند که قدرت منطقهای جمهوری اسلامی ایران قابل انکار نیست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیتی را در راستای انقلاب اسلامی ایجاد کرده که در شکلهای مختلف الگوپذیری میشود.
وی حفظ الگوی اسلام ناب را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: در حال حاضر شور و شوق عظیم ضد صهیونیستی و اسلام خواهی در جهان مشاهده میشود و اگر اینها به هم همافزایی پیدا کنند نتایج خوبی رقم میخورد.
وی از بین بردن این الگو را یکی از راهبردهای جدی دشمنان دانست و افزود: اگر میبینید که دشمنان در ایام انتخابات بیشترین تلاشها را انجام میدهند به خاطر این است که انتخابات یکی از نمودهای بارز این الگو است.
جلیلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی درانتخابات گذشته مردم سالاری خود را به رخ دیگرکشورها کشاند، بیان داشت: مشارکت و رقابت در فضای انتخابات میتواند الگوی خوبی برای دیگر کشورها باشد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خود غربیها به این مسئله اعتقاد دارند که قدرت منطقهای جمهوری اسلامی ایران قابل انکار نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان که در مدرسه فیضیه برگزار شد با طرح سئوالهایی از قبیل اینکه دعوای جمهوری اسلامی ایران با دنیا چیست؟ چرا امروز چالشهای این گونه بین انقلاب اسلامی و قدرتهای بزرگ وجود دارد؟ 33 سال است که این تقابل شکل گرفته و علت اصلی این تقابل چیست؟ اظهار داشت: اگر ما پاسخ این سئوالها را بتوانیم به خوبی برای خودمان و مردم و منطقه تبیین کنیم بسیاری از سئوالهای دیگرهم پاسخ داده میشود.
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