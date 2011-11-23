هنر نیروهای امنیتی پیشگیری از آسیبهاست/باید عملکرد خود را نقد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید دریابانی استان هرمزگان با بیان اینکه قرن 21 قرن تهدیدات بنیان افکن و فرصتهای طلایی است، اظهار داشت: در این قرن فرصتها و تهدیدات مختلفی برای کشور ما وجود دارد که باید به هر دو توجه داشته باشیم چون اگر فقط به تهدید و یا فرصت توجه کنیم قطعا موفق نخواهیم شد.

وی ادامه داد: اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و در حال حاضر نیز در حال وقوع است به نفع کشورهایی همچون آمریکا نیست چون آنها می خواستند با اشغال عراق و افغانستان در منطقه دموکراسی غربی را ایجاد کنند و شعار آنها نیز حقوق بشر، صلح جهانی، توسعه و رفاه کشورهای خاورمیانه بود اما هدف اصلی آنها مقابله با تفکر دینی و اسلامی، چپاول انرژی منطقه و دفاع از امنیت رژیم صهیونیستی بود که با به خطر افتادن این اهداف در حال برنامه ریزیهای جدید هستند.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به بیداری به وجود آمده در کشورهای اسلامی، عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر موج بیداری اسلامی کشورهای منطقه را فرا گرفته و نیروهای آمریکایی در عراق نیز شکست خورده اند و باید تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند که تمامی این موارد فرصتهایی است که نظام جمهوری اسلامی ایران باید از آنها استفاده کند.

ذوالفقاری به برنامه ریزی کشورهای مستکبر علیه جبهه مقاومت منطقه اشاره کرد و افزود: آنها در حال حاضر به مخالفان دولت سوریه سلاح و امکانات می دهند تا در سوریه جنگ و آشوب به وجود بیاید و با پرونده سازی علیه ایران هم به دنبال کاهش قدرت ایران در منطقه هستند که در این شرایط همه باید هوشیار باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر حفظ هوشیاری در تامین امنیت، تصریح کرد: نیروهای امنیتی کشورمان باید در تامین امنیت به جنبه های مختلف به خصوص حفظ وحدت و هم افزایی توجه داشته باشند. همچنین همکاری کردن با یکدیدگر و حرکت برای حفظ رضایت مردم یکی از پایه های اصلی در دفع تهدیدات دشمن و حفظ امنیت است.

فرمانده مرزبانی کشور اضافه کرد: نیروهای امنیتی باید بصیرت لازم را داشته باشند و با شناخت زمان و دین داری باید برای کاهش آسیبها و ایجاد امنیت حرکت کنند و در واقع هنر ما باید پیشگیری از آسیبها باشد.

ذوالفقاری مدیریت دینی را در نظام اسلامی ضروری دانست و بیان داشت: پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مدیران و فرماندهان به نام دین مدیریت کردند و ما باید توجه داشته باشیم در مدیریت خود بر اساس اصول دینی مدیریت کنیم. مدیریت ما باید مبتنی بر دین باشد و ما باید بی رحمانه عملکرد مدیریتی خودمان را نقد کنیم.

وی یادآور شد: اگر قرار است مردم لذت نظام اسلامی را ببرند باید در کشور بر اساس اصول دینی مدیریت شود نه اینکه بخواهیم بر مبنای تشخیص خودمان مدیریت کنیم. یکی از ضعفهای ما هم این بوده که به اندازه کافی مدیرانی بر اساس اصول دینی برای آینده تربیت نکرده ایم.

فرمانده مرزبانی کشور در ادامه به تقویت نیروهای دریابانی کشور اشاره کرد و افزود: اقتدار ما در مرزها به این است که هر زمان اراده کنیم قانون اجرا شود. ما برنامه های مختلفی برای نیروهای دریابانی داریم و تجهیزات مناسبی برای مجهز کردن این نیروها در نظر گرفته شده است.