مدیران 300 خدمت دولتی را تا پایان سال90 الکترونیکی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری، ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه فناوری و دفاتر پیشخوان دولت که در سالن شهدای استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: بر ما تکلیف است که 300 خدمت دولتی را تا پایان سال الکترونیکی کنیم و تا جائی که بتوانیم و برایمان میسر باشد حتی الامکان این خدمات را به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنیم.

معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد: طبیعی است واگذاری بخش بزرگی از خدمات دولتی به بخش خصوصی شجاعت می خواهد و مدیران به ناچار باید به بخش خصوصی اعتماد کنند، هرچند احتمال اشتباهاتی در انجام امور وجود دارد اما منطق حکم می کند که در انجام یک کار بزرگ احتمال اندکی اشتباه راهم بپذیریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری افزود: احتمال اشتباه و خدای ناکرده تخلف دربخشهای دولتی هم وجود دارد آنچه ضروری، بایسته و دارای اهمیت استرتژیک است نظارت دقیق، تخصصی، قوی واعمال حاکمیت مقتدرانه است ترس از بروز مشکل به دلیل ناتوانی دراعمال مدیریت وبعضی از دستگاهها کاسبکارانه نگاه می کنند و دنبال درآمد هستند که این موضوع تاسف آور است.

کلانتری در پایان یکی از اولین پارامترهای ارزشیابی مدیران را میزان توجه آنها به واگذاری خدمات آنها به بخش خصوصی دانست.