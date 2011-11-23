به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدجمالالدین میرمحمدی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با حضور در پادگان آموزشی شهدای جوادنیا در جمع نیروهای وظیفه با بیان اینکه در مراکز آموزشی، فرد با فراگیری آموزشهای نظامی، در مقابل خطرات آبدیده میشود، اظهار داشت: حضور در مراکز آموزشی کار ارزشمندی است چون انسان احساس میکند چیزهایی یاد گرفته که تا آخر عمر فراموش نکند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ادامه داد: اسلام از انسانهای خمود و منفعل بیزار است، متاسفانه استعمارگران وضعیتی را به وجود آوردهاند که مسلمانان را به سستی بکشند و در نتیجه توسری خور باشند.
میرمحمدی تصریح کرد: زمانی که مسلمانان در رأس توسعهیافتگی در دنیا بودند این سلطهگران فعلی وجود خارجی نداشتهاند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع افزود: مقام معظم رهبری فرمودهاند "عقبماندگی درد و بیماری سختی است و باید این را تصدیق کنیم و برای علاج آن همت کنیم و این واقعیت تلخی است که باید قبول کنیم". با تنبلی و سستی نمیشود این عقبماندگی را جبران کرد، باید سختکوش باشیم تا بتوانیم عقبماندگیها را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه کار دشمن ترساندن و ایجاد تردید است، گفت: باید با القائات دشمن مقابله کرد چراکه مبانی دینی ما حرکت را به انسان سفارش میکند لذا باید با همت و تلاش مقابل مشکلات بایستیم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تاکید کرد: سستی و تنبلی وسوسه دشمن است، باید برای موفقیت توانمند بود و از نبوغ خود به صورت بهینه استفاده کرد.
میرمحمدی با بیان اینکه علت دشمنی دشمنان با ملت ایران در ایستادگی است، تصریح کرد: نتیجه ایستادگی ملت ایران به نفع تمام ملتهای آزادیخواه است.
وی با اشاره به گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی در مورد ایران گفت: این گزارش نیز که کاملا بیارزش و تحت فشار آمریکاییها منتشر شده است به خاطر ایستادگی ملت ایران است که دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع از جوانان خواست اتفاقات اخیر دنیا را تحلیل کرده و دشمنان را بشناسند و گفت: نباید با فریب خوردن از دشمن، در زمین آنان بازی کنید.
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