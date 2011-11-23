پروژه های عمرانی در فصل سرما هرچه سریعتر به اتمام رسند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری وحیدیه اظهار داشت: مسئولان با حضور در شهر وحیدیه از روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی این شهر بازدید کردند.

وی با اشاره به حضور شهردار و اعضای شورای شهر وحیدیه در این بازدید افزود: در حال حاضر پروژه های عمرانی از قبیل فرهنگسرا،‌ ساختمان بنیاد مسکن، پارک آبی، هتل، بازار روز، عریض کردن خیابان های اصلی شهر هم اکنون در این شهر در حال احداث هستند.

این مسئول یادآور شد: با توجه به آغاز فصل بارندگی و سرما، باید پروژه های عمرانی اعم از اصلاح هندسی معابر و آسفالت و ... هرچه سریعتر به اتمام رسند.

جوهری در ادامه با اشاره به اهمکاری مطلوب اعضای شورای شهر و شهردار وحیدیه متذکر شد: در مجموع باید با همکاری و تعامل زمینه های لازم برای رفاه و آسایش شهروندان فراهم شود.

فرماندار شهرستان شهریار همچنین از بین پروژه های در دست اقدام، احداث فرهنگسرا را شاخص اعلام کرد و احداث بازار روز را حائز اهمیت دانست و به عنوان طرح و ابتکار خوبی جهت اشتغال زایی معرفی کرد و خواستار تعمیم این نوع پروژه ها به نقاط دیگر شهرستان شد.

