قائم مقام کمیته امداد البرز در طرح مفتاح الجنه شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی قائم مقام اداره کل کمیته امداد استان و شوبیری مدیر کمیته امداد شهرستان کرج با شرکت در طرح مفتاح الجنه با حضور در منازل سه خانواده تحت حمایت کرجی از آنها تفقد کردند.

مسئولان حاضر در این برنامه ضمن استماع مشکلات و نیازهای این خانواده، راهکارهای رفع این نیازها را بررسی و مقرر شد در اسرع وقت مشکلات این خانواده نیازمند حل شود.

عمده ترین مشکلات این خانواده نیازمند مربوط به مسکن، هزینه های درمانی و اشتغال بوده است.

مفتاح عنوان طرحی است که بر اساس آن مسئولان استان از نزدیک با حضور در منازل نیازمندان در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار می گیرند.

چهل هزار نفر در البرز به صورت دائم از خدمات استفاده می کنند

هم اکنون در استان البرز بیش از چهل هزار نفر به صورت دائم و هزاران نفر از نیازمندان غیر تحت حمایت نیز به صورت سالانه از خدمات موردی و تک خدمتی کمیته امداد بهره مند می شوند.

این خدمات در زمینه های اشتغال، درمان، کمک هزینه معیشت موردی و ابن السبیل ارائه می شود ضمن اینکه گسترش کمکهای خیران و همکاری مردم با کمیته امداد می تواند موجب ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به محرومان شود.

حضور مسئولان در طرح مفتاح الجنه موجب آشنایی آنها با گستردگی فعالیتهای نهاد مقدس کمیته امداد و همچنین دلگرمی و تقویت روحیه خانواده های تحت حمایت می شود.

به همین دلیل، کمیته امداد استان البرز از همه مسئولان مربوطه دعوت می کند که در این طرح شرکت کنند.

در بازدیدهای یادشده، سید کمال میرقاسمی سرپرست روزنامه همشهری در استان البرز نیز حضور داشت و هدایای نقدی از سوی کمیته امداد و سرپرستی روزنامه همشهری به این سه خانواده اهداشد.