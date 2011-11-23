بصیرت بسیجیان هجمه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی کریمی پناه ظهر امروز در برگزاری همایش سیاسی، فرهنگی بصیرت و نهضت روشنگری در سپاه ناحیه شهرستان شهریار در آغار همایش خطاب به بانوان بسیجی اظهار داشت: در حال حاضر با وجود هجمه های فرهنگی که از سوی دشمن وجود دارد، باید در مقابل با ارتقاء سطح بصیرت سیاسی و دیانتی به مقابله ایستاده و بانوان بسیجی که تربیت کنندگان فرزندان فردا هستند‌،‌ باید تزریق کننده تحولات در اجتماع حاضر باشند.

وی افزود: هفته بسیج یادآور دلاورمردی ها و رشادت های جوانان و غیورمردانی است که خالصانه جان خود را برای دفاع از ملت و مرز و بوم کشور به خطر انداختند و نگذاشتند که توطئه های دشمنان اجرایی شود.

این مسئول یادآور شد: هجمه دشمن در حال حاضر در زمینه تغییر در هویت و باور جامعه است و بسیج و تفکر بسیجی می تواند در مقابل این هجمه ها البته با روشنگری در این زمینه بایستد و اینکه یکی از وظایف بسیجی در جامعه امروز مقابله با این هجمه ها است.