تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در زنجان 75 رصد رشد دارد

مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه افراد مشمول این قانون براساس مطالبات بانک از آنان به دو دسته اعم از بالای 500 میلیون ریال و زیر 500 میلیون ریال تقسیم می‌شوند افزود: تسهیلات گیرندگان بالای 500 میلیون ریال که مشمول این قانون می‌شوند حدود 20 نفر هستند که رقمی بیش از 60 میلیارد ریال را شامل می‌شود.



نیکخواه فعالیت این بانک را عمدتا در حوزه اعتبارات خود عنوان کرد و گفت: به منظور اینکه بند 28 ماده واحده قانون بودجه سال 90 را به همه فعالان بخش کشاورزی و استفاده کنندگان از اعتبارات خرد تعمیم دهیم، آن را به‌عنوان یک رویه قانونی به کلیه شعب ابلاغ کرده‌ایم تا کشاورزان از این ظرفیت استفاده کنند.



وی با بیان اینکه تاکنون حدود 800 نفر از تسهیلات گیرندگان خود دراین خصوص به شعب بانک کشاورزی استان مراجعه کرده و پیگیر هستند افزود: از این ظرفیت قانونی برای 80 میلیارد ریال از مطالبات خود استفاده خواهیم کرد و احتمالاً این رقم تا پایان سال افزایش یابد.



نیکخواه طرح‌های راکد و نیمه فعال را نیز مشمول بند 28 قانون بودجه سال 90 عنوان کرد و افزود: منظور از طرح راکد، طرح غیرفعال نیست بلکه طرحی است که امکان فعال‌سازی آن وجود دارد.