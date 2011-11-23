روزانه 19هزار متر مکعب پساب شهری در بجنورد تصفیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم علوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: احداث بخش دوم مجهزترین تصفیه خانه فاضلاب شهری شرق کشور که از سال 86 کلید خورد به دلیل کمبود نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای اجرای این بخش از پروژه 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد، تصریح کرد: روزانه 12 هزار متر مکعب پساب شهری بجنورد در این بخش تصفیه می شود که 60 هزار نفر از جمعیت شهر را تحت پوششش قرار داده است.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر در بخش یک این تصفیه خانه نیز روزانه هفت هزار و 600 متر مکعب پساب شهر بجنورد تصفیه می شود.

وی افزود: در حال حاضر این تصفیه خانه در دو بخش با ظرفیت تصفیه 19 هزار و 600 متر مکعب در طول شبانه روز فعال است که 22 هزار خانوار را با جمعیت 100 هزار نفر تحت پوشش قرار داده است.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر این پسابهای تصفیه شده برای آبیاری پوشش گیاهی کمربند سبز شمالی شهر بجنورد و تغذیه دشتهای اترک مورد استفاده قرار می گیرد.

وی همچنین با اعلام اینکه در آینده نزدیک بخشی از این پسابهای تصفیه شده برای آبیاری نهال های نهالستان منابع طبیعی استان اختصاص داده می شود، تاکید کرد: این تصفیه همچنین قابیلت مصرف در بخش کشاورزی را دارا است که متقاضیان سرمایه گذار می توانند برای این منظور اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون 140 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بجنورد کارگذاری شده است، اعلام کرد: در سال مالی جاری توسعه 50 کیلومتر دیگر نیز به طول این شبکه در شهر بجنورد در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از تیرماه سال جاری تا کنون 10 کیلومتر از این پروژه اجرایی شده که ادامه اجرای آن مستلزم اخذ مجوز حفاری است که در این زمینه مسئولان اجرایی باید بر ضرورت صدور به موقع این مجوزها توجه داشته باشند.

علوی همچنین یادآور شد: در حال حاضر 100 درصد از هسته مرکزی شهر بجنورد تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری قرار گرفته اند که توسعه و پوشش این شبکه در سایر نقاط شهر تا چند سال آینده به پایان می رسد.

علاوه بر این، وی در خصوص تصفیه فاضلاب در شهرکهای فرهنگیان و ولی عصر بجنورد همچنین تصفیه فاضلاب تانکرهای حمل اظهار داشت: احداث یک تصفیه خانه فاضلاب بری این منظور نیز در دستور کار قرار گرفته است که عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری آغاز می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان در خاتمه در خصوص شبکه فاضلاب گلستان شهر نیز بیان کرد: در حال حاضر مطالعات احداث این شبکه در این شهرک به پایان رسیده است.