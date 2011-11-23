به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جایزه ملی جلال آل احمد عصر امروز چهارشنبه دوم آذرماه با معرفی برگزیدگان خود در بخش‌های داستان نقد ادبی، تاریخ نگاری و مستند نگاری، برگزار شد.



بر این اساس در حوزه داستان، رمان 5 جلدی «جاده جنگ» نوشته منصور انوری از انتشارات سوره مهر، کتاب «از اشارتهای دریا» (بوطیقای روایت در مثنوی) تألیف حمیدرضا توکلی انتشارات مروارید برگزیده شدند.



همچنین در حوزه تاریخ‌نگاری 3 اثر به طور مشترک به عنوان برگزیده معرفی شدند:



1- نبرد سمیرم (انگلیسی ها، قشقایی ها و جنگ جهانی دوم) تألیف کاوه بیات، انتشارات خجسته



2- فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی بکن در دوره بهمنیان تألیف محسن معصومی (انتشارات علمی و فرهنگی)



3- علل و عوامل جابجایی کانون‌های تجاری در خلیج فارس تألیف محمدباقر وثوقی (انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام)



جایزه جلال آل احمد همچنین در بخش مستندنگاری کتاب «تا خمینی شهر» (روایت زندگی مجاهدانه حاج عبدالله والی) به اهتمام موسسه جهادی و از انتشارات موسسه ایمان جهادی را به عنوان اثر شایسته تقدیر و معرفی کرد.



نکته جالب آنکه امسال و برای نخستین بار در جایزه جلال آل احمد به نفرات (برگزیدگان 110 سکه و شایستگان تقدیر 25 سکه) وجه نقد به صورت چک اهدا خواهد شد.



علی شجاعی صائی مدیرعامل خانه کتاب- موسسه مجری این جایزه درباره دلیل این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه امکان تهیه سکه از بازار به این تعداد و بر اساس عیار دقیق سکه فراهم نشد به همین خاطر ما به برگزیدگان چک هایی دقیقاً معادن مبالغ مربوط به جوایزشان تقدیم خواهیم کرد.



وی همچنین به مزاح گفت: البته جابجایی این تعداد سکه به مصلحت برگزیدگان هم نیست و ما باید به فکر مسائل امنیتی آن هم باشیم!

مراسم چهارمین جایزه ملی جلال آل احمد هم اکنون با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن درّی معاون فرهنگی وی و علی زارعی نجف دری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری در حال برگزاریست.

