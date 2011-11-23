به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همایش سیاسی با موضوع ولایتمداری، بصیرت دینی و جنگ نرم ویژه مدیران میانی با شرکت فرماندهان، مسوولان و کارکنان پایور ستاد ارتش جمهوری اسلامی در سالن همایشهای اداره فناوری و اطلاعات این ستاد برگزار شد.
سیدهادی سیدافخمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تحولات یک سال اخیر در منطقه خاورمیانه و موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی گفت: درباره منشأ این تحولات نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی آنچه که امروز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میگذرد را حاصل مهندسی آمریکا در منطقه خاورمیانه به منظور حفظ و بقای رژیم صهیونیستی میدانند.
وی افزود: برخی دیگر از صاحبنظران سیاستهای چند ساله آمریکا در منطقه و به ستوه آمدن مردم کشورهای عربی از دیکتاتورهای چند ده ساله و همچنین الگو شدن اسلام در بعد سیاسی و حکومتداری را دلیل این سلسله تحولات عنوان کرد.
این کارشناس مسائل بینالملل با تقسیم علل اصلی این تحولات به عنوان آغازین، میانی و اساسی تصریح کرد: آنچه که هماکنون روشن است، اسلامی بودن ماهیت این انقلابها و تلاش مردم این کشورها برای مقابله با استبداد داخلی و استعمار غرب و بازگشت به ماهیت ملی خود است که این مساله را به وضوح در اظهارنظرهای مقامات دولتهای انقلابی تونس و لیبی میبینیم.
سید افخمی با اشاره به سرمایهگذاری عظیم نظامی، سیاسی و فرهنگی آمریکا در منطقه گفت: هماکنون آمریکا با سه منظومه نظامی، امنیتی و فرهنگی ـ رسانهای از کشورهای همپیمان خود در منطقه به دنبال حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی برطبق سند چشمانداز پنجاه ساله خود برای منطقه خاورمیانه است.
وی افزود: اما نگاهی به تحولات 30 سال اخیر و بهخصوص پیروزی انقلاب اسلامی و قیامهای اخیر کشورهای عربی شرایط را برای صهیونیستها دشوار کرده است، به گونهای که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سقوط مبارک به عنوان گنجینهای از دست رفته برای رژیم صهیونیستی سخن میگوید.
این استاد دانشگاه با اشاره به نحوه نقشآفرینی ایران در تحولات منطقه اظهار داشت: مقام معظم رهبری از همان ابتدا بر این نکته تاکید کردند که ایران باید به عنوان الگو برای تمام کشورهای عربی مطرح باشد و هماکنون نیز تمام نگاهها در کشورهای عربی به سمت ایران است.
افخمی در پایان تصریح کرد: علیرغم اینکه آمریکا به دنبال حفظ مهرههای خود در سطح منطقه است اما مردم کشورهای عربی به هیچ عنوان به دنبال حفظ ساختارهای گذشته نیستند و همین مساله بدون شک به تقابل آمریکا با این قیامهای مردمی خواهد انجامید.
در این مراسم همچنین حسین بحرانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای مقابله با گسترش اسلام در سطح جهان گفت: خداوند در قرآن کریم از یهود به عنوان دشمنان اسلام که دارای بالاترین کینه نسبت به پیغمبر اسلام هستند نام برده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی این دشمنی علیه اسلام شدت گرفته است، به گونهای که هماکنون صدها سایت ضد پیامبر گرامی اسلام (ص) در حال فعالیت هستند و از سوی دیگر شاهد توهین سلمان رشدی نویسنده هندی در قالب کتاب آیات شیطانی نسبت به منزلت حضرت محمد (ص) بودیم.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با اشاره به حوزههای مختلف صهیونیسم در عرصه جهانی تصریح کرد: امروز در حوزههای گوناگون همچون سینما، اقتصاد و ورزش یهودیان با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش برای بهرهبرداری در راستای مطامع خود هستند.
بحرانی در پایان با اشاره به اینکه هماکنون در پشت تمامی فرقههای جهان، صهیونیستها فعال هستند، گفت: محور تمامی این فرقهها بیبند و باری جنسی و اعمال منافی اخلاق است.
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