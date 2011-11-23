زندگی و کار مردم ایران باید بر اساس سازندگی تنظیم شود/ ایران نیاز به پولشویی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان پاکدشت در ورزشگاه شهید محسن پازوکی این شهرستان گفت: همه بهانه هایی که دشمنان می آورند، سازی کوک می کنند و بازی در می آورند، برای این است که ایران ساخته نشود و بقیه مانند ، بمب اتم و ترور و ... بهانه است.

وی افزود: ملت ایران قربانی ترور است و این بهانه ها برای این است که جلوی پیشرفت ایران را بگیرند.

راه خنثی کردن توطئه دشمنان، کار و اتحاد است

رئیس جمهور تأکید کرد: راه خنثی کردن توطئه دشمنان، کار و اتحاد است؛ اگر ایران ساخته شد، آنها شکست می خورند، درست مثل بازیهایی که در روند هسته ای شدن ایران شروع کردند؛ همه باید دست در دست هم بدهند تا ایران اسلامی ساخته شود.

احمدی نژاد بیان کرد: کارهای زیادی انجام شده ولی کارهای بر زمین مانده، زیاد است.

وی افزود: یکی از کارها که در پاکدشت هم باید انجام شود، عزم و تلاش عمومی برای اشتغال جوانان است؛ دولت امروز همه امکاناتش را برای ایجاد اشتغال بسیج کرده است و در جلسه دولت مربوط به استان تهران، آنچه که دولت باید به صحنه بیاورد، از امکانات تا زیر ساختها به میدان خواهد آورد.

رئیس جمهور افزود: مردم پاکدشت هم باید آستین همت بالا بزنند و الگوی ریشه کنی بیکاری در سراسر کشور شوند.

وی یادآور شد: کوچکترین دست اندازی به ذخایر ارزی ملت ایران به منزله یک دزدی بزرگ است و ملت ایران با انجام دهنده این کار مانند یک دزد برخورد خواهد کرد.

وی افزود: معلوم است که دشمن به بن بست رسیده است، ملت ایران را متهم به پولشویی می کنند که مرتبط با قاچاقچیان مواد مخدر است؛ در ایران وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، کشت مواد مخدر ممنوع شد. ولی وقتی وارد افغانستان شدند کشت این مواد بیشتر شد.

ایران نیازی به پولشویی ندارد

رئیس جمهور افزود: دولت و ملت ایران نیازی به پولشویی ندارد، چون اهل پاکی و عدالت است.

وی خطاب به غربیها و آمریکا اظهار داشت: نصحیت می کنم که خجالت بکشید، دست از این کارها بر دارید و گمان نکنید که این بد اخلاقیها پیشرفت ملت را کند می کند.

وی افزود: ملت ایران سر سوزنی از حقوق خود عقب نشینی نمی کند و اجازه نمی دهد کسی کوچکترین دست اندازی به حقوق ملت ایران کند.

احمدی نژاد عنوان کرد: در طول تاریخ کسی به اندازه زشت کاریهای دنیا به اندازه برخی از زشت کاریهای شما

نمی شود؛ من به شما اعلام می کنم که دوران زورگویی و قلدری به پایان رسیده است و ملت ایران اجازه نمی دهد چنین اتفاقی بیفتد.