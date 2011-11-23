دوره‌ های آموزشی تکنیسین ترافیک و لکوموتیورانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی داودی ظهر چهارشنبه اظهار داشت: این دوره ‌های آموزشی با هدف تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش ‌های سیر و حرکت و ناوگان راه آهن برگزار شده است.

وی گفت: با توجه به بهره‌ برداری محور زاهدان ـ بم و راه ‌اندازی قطارهای باری و مسافری و نیز بازگشایی ایستگاه ‌های بین راهی و نیاز مبرم به نیروی انسانی متخصص در بخش ‌های سیر و حرکت و ناوگان که مربوط با مسائل فنی راه آهن و حرکت قطارها است، با وجود درخواست‌ های مکرر از سایر نواحی و با وجود اعطای مزایای انگیزشی، پرسنل سیر و حرکتی دیگر نواحی راه آهن رغبتی به حضور در این استان و کار در این اداره کل را نداشتند که این مشکلات موجب شد تا در زمینه آموزش افراد درخواست اعطای مجوز شود.

داودی گفت: با اعطای مجوزدر دو مرحله از مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی نسبت به آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق شرکت‌ های پیمانکاری اقدام شود.

وی افزود: در نخستین مرحله در سال 88 اقدام به آموزش تعداد 76 نفر نیروی بومی در راه آهن جنوب شرق کردیم که این افراد هم اکنون مشغول به کار بوده و در مرحله بعد با پیگیری‌ های انجام شده و کسب موافقت در آبان ماه امسال اقدام به برگزاری مجدد این دوره‌ ها کردیم.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق ابراز امیدواری کرد تعداد‌ 42 نفر کارآموز با کسب آموزش ‌های لازم در پایان این دوره‌ ها بتوانند در شرکت‌ های پیمانکاری همکار راه آهن جذب و مشغول خدمت شوند.

معاون اداری و مالی راه آهن جنوب شرق نیز بیان داشت: دوره‌ های آموزشی سوزنبانی و تکنسین ترافیک ویژه پیمانکار از ابتدای آذر ماه امسال آغاز و تعداد 16 نفر کارآموز در دوره تکنیسین ترافیک در طول 17 هفته با گذراندن دروس اختصاصی و غیر‌اختصاصی شامل 431 ساعت درس نظری و 128 ساعت کار عملی در آزمون‌ های پایان دوره موفق به دریافت گواهینامه خواهند شد.

مجید ارجونی افزود: تعداد 13 نفر کارآموز نیز در دوره سوزنبانی و در مدت 9 هفته با گذراندن 168 ساعت دروس نظری و 104 ساعت کار عملی و قبولی در آزمون ‌های پایان دوره، موفق به دریافت گواهینامه و کار در شرکت ‌های پیمانکاری طرف قرارداد با راه آهن می‌ شوند.

وی در زمینه آغاز دوره آموزشی لکوموتیورانی ویژه پیمانکار گفت: تعداد 15 نفر نیروی بومی نیز برای گذراندن این دوره آموزشی گزینش شده که ظرف چند روز آینده نسبت به برگزاری کلاس‌ ها و آغاز این دوره 9 ماهه اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص استادان و مدرسان این دوره‌ ها اظهار داشت: تعداد 15 نفر از کارشناسان این اداره کل کار آموزش کارآموزان را در طول این دوره‌ ها بر عهده دارند.