پیام رئیس مجلس به همایش شیخ آذری اسفراینی

به گزارش خبرگزاری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، متن پیام علی لاریجانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری همایش بینالمللی شیخ آذری اسفراینی با حضور اندیشمندان صاحبنظران و دوستداران فرهنگ و ادب فرصت مناسب و مغتنمی در بازخوانی و بازانتشار آثار و عقاید این ادیب عارف و شاعر فرهیخته قرن هشتم کشورمان میباشد.
شیخ آذری از مشاهیر شعرای زمان خویش بود که در سرایش شعر و نگارش متون عرفانی از سرآمدان به شمار آمده و از جوانی با سرایش اشعاری با مضامین شیعی و عرفانی، توانایی خویش را به منصه ظهور گذاشت.
شیخ آذری حلقهای از حلقات ادب فارسی نیرومند اسلامی - شیعی در خراسان قرن هشتم است که براساس آموختههای خود و نیز سیر و سلوک و تجربه عرفانی که در مجاورت با خانه کعبه آموخته بود، اشعار زیبا و متونی در خور از خود را به یادگار نهاد.
آن مرد بزرگ، عارفی عالی همت، کم التفات به دنیا و همواره طالب هم کلامی و هم نشینی با اهل معرفت و ره جویان طریق الیالله بود و در کسب فضیلت و طریق مجاهدت، صادق و استوار زیست.
از ویژگیهای آن مرد بزرگ همان بود که بعد از سالها و سفرهای فراوان به تفحص و تعقل در عالم ملکوت و سیر در وادی ایمن اندیشه و تفکر روی آورد و ارتباط گسترده و سرشار از معنویتی را با علمای دین و حشر و نشر با آنان و مدح پیامبران و بیان مناقب اهل بیت را شیوه راه خود ساخت.
شیخ آذری اهتمام فراوان در تربیت شاگردان داشت و از ایشان آثار فراوانی در زمینه مراتب عالم علوی و سفلی و آرای عالمان و اهل توحید و شرح و تفسیر حکمت وجودی انسان و مناسبت با آفاق و انفس وجود دارد که کتابهای بهشتی نامه، جواهر الاسرا، مثنوی مرآت و دیوان اشعار از زمره همین آثار و تالیفات درخشان ایشان میباشد.
اینجانب ضمن توصیه به بررسی زندگی آثار و سلوک عملی و اعتقادی آن عالم ربانی به همه دوستداران فرهنگ و اندیشه به عنوان یک ضرورت در این دوران، از تلاش همه دستاندرکاران برگزاری این همایش تقدیر و تشکر میکنم.
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