تفکر بسیجی محدود به یک دوره و زمان خاص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشوایی ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش جهادگران علم و فناوری استان کردستان که به مناسبت ایام هفته بسیج با حضور دانشجویان و اساتید برگزار شد، اظهار داشت: بسیج محور اصلی ایجاد نگرش هاست و به همین دلیل تفکر بسیجی محدود به یک دوره زمانی خاص نیست.

وی با اشاره به اینکه بسیج انسان را در راه رسیدن به تعالی یاری می دهد، گفت: بینش، نگرش، رفتار، گویش و اعتقادات بسیجی انسان های آزادی خواه و مومن را در هر زمان و مکانی به خود جلب می کند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: وظیفه اصلی اساتید در دانشگاه ها و مدارس حمایت مادی، معنویی و عاطفی از جوانان پیرو اهل ولایت و ترویج تفکر بسیج در تمامی عرصه های اجتماع است.

پیشوایی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیج در تمام عرصه ها و زمینه ها فعالیت چشمگیری دارد، افزود: مردم همیشه در صحنه استان کردستان با اعتقادات، باورها، آداب و رسوم بسیجی به خوبی از دستاوردهای نظام اسلامی دفاع می کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران متکی به جوانان بسیجی است و از زمان انقلاب اسلامی تا کنون نقش بسیج در تمام عصرها پر رنگ تر و نمایان تر شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان گفت: با برگزاری همایش های از این قبیل انتظار می رود که نقش و جایگاه والای بسیج به تمام اقشار مختلف شناسانده شود.

پیشوایی با بیان اینکه فرهنگ سازی در خصوص ترویج تفکر بسیجی باید یکی از اهداف مسئولان و اساتید در دانشگاه ها باشد، گفت: انتظار می رود دانشجویان و جوانان ایران اسلامی با تفکر بسیجی و پیروی از اعتقادات دینی در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی الگوی جوانان جهان باشند.

این همایش با حضور مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی، مسئول علمی پژوهشی بسیج سپاه بیت المقدس کردستان، رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان، نماینده بسیج دانشجویی و اعضای بسیج اساتید و جمعی از دانشجویان بسیجی برگزار شد.