استقرار 220 شعبه اخذ رأی در شهریار/ 4 هزار نفر سلامت انتخابات را فراهم می کنند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری اظهار داشت: زمینه لازم برای برگزاری انتخابات مذکور به صورت سالم و با ضریب امنیت بالا و به دور از حاشیه فراهم شده است.

وی افزود: پس از دریافت جدول برنامه زمان بندی انتخابات از ستاد انتخابات کشور در خرداد ماه سال جاری، معاونت سیاسی بر اساس وظایف محوله، فعالیت های خود را آغاز و طی این مدت به بررسی وضعیت شعب اخذ رای، تدوین برنامه های آموزشی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، تهیه و تدوین نرم افزارهای مورد نیاز ستاد و شناسایی معتمدین شهرستان برای تشکیل هیئت اجرایی پرداخت.

استقرار 220 شعبه اخذ رأی در شهرستان شهریار

این مسئول با اشاره به اینکه همزمان با آغاز به کار ستاد انتخابات استان تهران، ستاد انتخابات شهرستان نیز کار خود را آغاز کرد، ادامه داد: شهرستان شهریار دارای هفت شهر و 35 روستا و نقطه جمعیتی، حدود 700 هزار نفر جمعیت دارد و برای این تعداد جمعیت پیش بینی می شود که 220 شعبه اخذ رای توسط هیئتهای اجرایی و نظارت تعیین شود.

جوهری اعلام کرد: برای برگزاری انتخابات بیش از چهار هزار نفر در قالب عوامل ستادی، معتمدان اجرایی، نمایندگان فرماندار، نمایندگان هیئت نظارت، عوامل بازرسی، کاربران و عوامل پشتیبانی مشغول به فعالیت هستند.

آمادگی شهرستان شهریار برای برگزاری انتخابات سالم

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: مراحل اجرایی انتخابات به صورت رسمی از سوم دی ماه سال جاری همزمان با تشکیل هیأتهای اجرایی و ثبت نام از داوطلبان آغاز و بر اساس برنامه زمان بندی شده پس از 70 روز منتهی به 12 اسفند 90 انتخابات برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر آمادگی لازم برابر برگزاری انتخابات سالم و به دور از حاشیه با همکاری و تعامل مسئولان مربوطه برگزار شد که در این زمینه مجموعه فرمانداری با سرلوحه قرار دادن فرامین رهبر معظم انقلاب، قانون انتخابات و با امانتداری و حفظ بی طرفی کامل در برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری مردم اهتمام ویژه دارد.

این مسئول افزود: وظیفه اصلی فرمانداری نظارت بر برگزاری انتخابات است که در این زمینه مجری برگزاری انتخابات هیئت اجرایی که متشکل از نمایندگان و معتمدان مردم هستند، می باشند.

جوهری اعلام کرد: نمایندگان و معتمدان مردم، انتخابات تمام تلاش خود را دارند که به صورت سالم و به دور از حاشیه انتخابات آتی برگزار شود.