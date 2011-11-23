اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نجات غریق استان البرز اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آب درمانی می کند.

این دوره از کلاس مخصوص دارندگان کارتهای ناجی گری یا مربیگری شنا است .

برگزاری کلاس درجه 2 نجات غریق در البرز

یک دوره کلاس درجه 2 نجات غریق در استان البرز برگزار خواهد شد.

این کلاس در آذرماه سال جاری برگزار می شود که علاقمندان می توانند برای ثبت نام به دفتر هیئت نجات غریق استان البرز واقع در استادیوم شریعتی مراجعه کنند.



با کسب پنج مدال طلا و پنج مدال برنز، تیم موی تای البرز قهرمان شد

در پایان مسابقات موی تای قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، تیم استان البرز با اقتدار مقام نخست را به خود اختصاص داد.

تیم موی تای این استان پس از دو ماه اردو و تمرینات شبانه روزی ورزشکاران توانست قهرمان کشور شود و برای اولین بار کسب پنج مدال طلا و پنج مدال برنز را در کارنامه موی تای البرز به ثبت رساند.

تیم موی تای البرز با درخشش و کسب مدال طلا توسط جعفر احمدی، محمد افتخاری، مسعود مینایی، مهرداد صیادی، مجتبی کریمخانی و پنج مدال برنز محراب صانع، عباس فتحی، رضا علی وردی، امیر حسین کمره ای و محمد حمزه پور توانست عملکرد موفقی داشته باشد.



از سری مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور، البرز میزبان کرمانشاه است.

تیم بسکتبال البرز در گروه خود مقابل تیم بابل شکست را پذیرا شد و روز جمعه 4 آذر ماه میزبان تیم کرمانشاه در سالن طالقانی استان البرز خواهد بود.

تیم البرز مقابل تیم کاله بابل در استان بابل به میدان رفت که در این دیدار با نتیجه 76 بر54 شکست خورد.