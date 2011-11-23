320 هزار معلول تحت پوشش طرح سی بی آر قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی ظهر چهارشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن بازدید از فعالیتهای بهزیستی استان و مراکز تحت پوشش در جریان مشکلات و کارهای انجام شده در این اداره قرار گرفت.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور کارهای انجام شده در بهزیستی استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: خوشبختانه کارهای جدید و خوبی در این استان صورت گرفته که می تواند در سایر مناطق هم الگوبرداری شود.

وی افزود: مدیر بهزیستی استان هم توانمند و خوش فکر است و امیدواریم در اجرای طرحها با مشارکت معلولان الگوی عملیاتی مناسبی را در کشور ارائه کنند.

سخنگویی تصریح کرد: توانبخشی یک سری خدمات هدفمند است که برای مدت محدودی به صورت حرفه ای به افراد نیازمند داده می شود و خدمات پزشکی، آموزشی، حرفه ای، اجتماعی از جمله آنهاست.

این مسئول بیان کرد: خدمات CBR از فعالیتهای جدید است که در حوزه توانبخشی تعریف و اضافه شده است و بر مبنای آن دیگر منتظر حضور معلول در مراکز بهزیستی برای ارائه خدمات نخواهیم بود بلکه به محل زندگی معلول رفته و خدمات لازم را به این افراد ارائه می کنیم.

وی گفت: شرایط امروز جامعه نسبت به قبل بسیار تفاوت کرده و اگر در دهه های گذشته در منظر عمومی شاهد معلول کمتری بودیم به دلیل عدم حضور این گروه از جامعه و پنهان ماندن آنها بود اما امروز با تغییر نگرش جامعه شاهد حضور گسترده و توانمند معلولان در همه سطوح جامعه هستیم.



سخنگویی یادآورشد: امروز خوشحالیم که معلولان در کنار حضور پر رنگ در جامعه، اداره مراکز بزرگ را بر عهده دارند که این موفقیت با تلاش مستمر بهزیستی ممکن شده است و معلولان حق خود را با قدرت طلب می کنند و قادرند کارهای مهمی انجام دهند.

وی تصویب قانون قانون جامع معلولان در سال 83 را از افتخارات این حوزه دانست و گفت: در مناسب سازی فضاهای شهری کارهای خوبی انجام شده و در شرایط قبلی که حتی منازل معلولان برای زندگی افراد مناسب سازی نشده بود امروز شاهدیم که مناسب سازی در ادارات، محیط های شهری و منازل معلولان هم انجام شده است.

سخنگویی اظهارداشت: کارهای انجام شده توسط بهزیستی در زمینه بهداشت و توانبخشی موجب افزایش عمر معلولان شده است.

اشتغال معلولان/ دغدغه بهزیستی

معاون توانبخشی بهزیستی کشور اشتغال معلولان را مهمترین دغدغه مسئولان بهزیستی دانست و گفت: عصاره کار بهزیستی ان است که بتوانیم اشتغال معلولان را فراهم کنیم تا ضمن خروج این افراد از پوشش خدمات بهزیستی زمینه استقلال مالی و شغلی افراد تامین شود.

سخنگویی یادآورشد: متاسفانه به موضوع اشتغال خانگی معلولان توجه زیادی نشده است و به طور کلی شغل را در خارج از محل زندگی معلول تعریف کرده اند در حالی که این کار باید در محل اقامت فرد تامین شود و تلاش می کنیم این کار امسال اجرایی شود.

وی افزود: از این پس مشاغل بر اساس جوامع و محیط زندگی معلولان تعریف و ایجاد خواهد شد و برای نمونه در بوشهری می توان در صنعت قارچ، در همدان صنعت سفال و سایر مناطق بر اساس نیاز و استعداد استانها برای معلولان ایجاد اشتغال کرد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ما هم می توانیم مشاغل را در محل زندگی معلول ایجاد کنیم تا هم بهره وری بالا برود و هم شرایط کار با سهولت بیشتری در محل زندگی تامین شود.