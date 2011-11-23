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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

سخنگویی:

320 هزار معلول تحت پوشش طرح سی بی آر قرار گرفته اند

320 هزار معلول تحت پوشش طرح سی بی آر قرار گرفته اند

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از 320 هزار معلول در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR) در سازمان بهزیستی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی ظهر چهارشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن بازدید از فعالیتهای  بهزیستی استان و مراکز تحت پوشش در جریان مشکلات و کارهای انجام شده در این اداره قرار گرفت.
 
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور کارهای انجام شده در بهزیستی استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: خوشبختانه کارهای جدید و خوبی در این استان صورت گرفته که می تواند در سایر مناطق هم الگوبرداری شود.
 
وی افزود: مدیر بهزیستی استان هم توانمند و خوش فکر است و امیدواریم در اجرای طرحها با مشارکت معلولان الگوی عملیاتی مناسبی را در کشور ارائه کنند.
 
سخنگویی تصریح کرد: توانبخشی یک سری خدمات هدفمند است که برای مدت محدودی به صورت حرفه ای به افراد نیازمند داده می شود و خدمات پزشکی، آموزشی، حرفه ای، اجتماعی از جمله آنهاست.
 
این مسئول بیان کرد: خدمات CBR از فعالیتهای جدید است که در حوزه توانبخشی تعریف و اضافه شده است و بر مبنای آن دیگر منتظر حضور معلول در مراکز بهزیستی برای ارائه خدمات نخواهیم بود بلکه به محل زندگی معلول رفته و خدمات لازم را به این افراد ارائه می کنیم.
 
وی گفت: شرایط امروز جامعه نسبت به قبل بسیار تفاوت کرده و اگر در دهه های گذشته در منظر عمومی شاهد معلول کمتری بودیم به دلیل عدم حضور این گروه از جامعه و پنهان ماندن آنها بود اما امروز با تغییر نگرش جامعه شاهد حضور گسترده و توانمند معلولان در همه سطوح جامعه هستیم.

سخنگویی یادآورشد: امروز خوشحالیم که معلولان در کنار حضور پر رنگ در جامعه، اداره مراکز بزرگ را بر عهده دارند که این موفقیت با تلاش مستمر بهزیستی ممکن شده است و معلولان حق خود را با قدرت طلب می کنند و قادرند کارهای مهمی انجام دهند.
 
وی تصویب قانون قانون جامع معلولان در سال 83 را از افتخارات این حوزه دانست و گفت: در مناسب سازی فضاهای شهری کارهای خوبی انجام شده و در شرایط قبلی که حتی منازل معلولان برای زندگی افراد مناسب سازی نشده بود  امروز شاهدیم که مناسب سازی در ادارات، محیط های شهری و منازل معلولان هم انجام شده است.
 
سخنگویی اظهارداشت: کارهای انجام شده توسط بهزیستی در زمینه بهداشت و توانبخشی موجب افزایش عمر معلولان شده است.
 
اشتغال معلولان/ دغدغه بهزیستی
 
معاون توانبخشی بهزیستی کشور اشتغال معلولان را مهمترین دغدغه مسئولان بهزیستی دانست و گفت: عصاره کار بهزیستی ان است که بتوانیم اشتغال معلولان را فراهم کنیم تا ضمن خروج این افراد از پوشش خدمات بهزیستی زمینه استقلال مالی و شغلی افراد تامین شود.
 
سخنگویی یادآورشد: متاسفانه به موضوع اشتغال خانگی معلولان توجه زیادی نشده است و به طور کلی شغل را در خارج از محل زندگی معلول تعریف کرده اند در حالی که این کار باید در محل اقامت فرد تامین شود و تلاش می کنیم این کار امسال اجرایی شود.
 
وی افزود: از این پس مشاغل بر اساس جوامع و محیط زندگی معلولان تعریف و ایجاد خواهد شد و برای نمونه در بوشهری می توان در صنعت قارچ، در همدان صنعت سفال و سایر مناطق بر اساس نیاز و استعداد استانها برای معلولان ایجاد اشتغال کرد.
 
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ما هم می توانیم مشاغل را در محل زندگی معلول ایجاد کنیم تا هم بهره وری بالا برود و هم شرایط کار با سهولت بیشتری در محل زندگی تامین شود.
کد مطلب 1467783

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